Netflix 近年訂閱數下跌，經營將問題歸咎於太多用戶「夾Plan」分享帳號，引至收入減少。除了推出平價有廣告低清plan吸引用家，更明言要打擊非同住用戶分享一個戶口，近日Netflix 已正式在3個地區率先扭出可以共用帳號的收費Plan。不過道高一尺魔高一丈，已經有網民輕鬆一招破解其認證手續！



由嚴打到鬆口．最後推出可共享月費計劃

早排Netflix 官網明文表示落實執行禁止分享帳號（夾Plan）措施，不少用戶也覺得相關認證手續麻煩擾民，聽到後都聲言罷睇退訂！索性轉用其他串流平台、放棄Netflix！不出數天，Netflix即發聱名更正，禁止分享帳號（夾Plan）暫時只在部份地區率先執行，而收費細節如下：

Standard月費可以額外分享給1個非同住／IP地址不同的子用戶。而Premium月費計劃，更可share戶口給2個非同住子用戶。如想再追加子用戶就需要逐個再追加收費，費用如下：

加拿大｜每個子帳號月費 7.99 加幣



紐西蘭 ｜每個子帳號月費 7.99 紐幣



葡萄牙｜每個子帳號月費3.99 歐元



西班牙｜每個子帳號月費5.99 歐元



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仍未正式全球執行．僅部份地區率先實施

Netflix官方blog原來已將禁共享帳號相關報導抽起，無法再進入相應頁面，《The Guardian 衛報》引述Netlflix官方解話：「早前美國官方Help Center出現了一篇解說文章，實為錯誤流出。該文章內講述的禁共享帳號措施，暫時只會在智利（Chile）、哥斯達黎加（Costa Rica）、秘魯（Peru）執行，如再有其他地區／國家推行，我們將有進一步更新。」

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以此推算，香港區如果將來也執行禁止夾Plan政策，想追加子用戶，估計收費約為59.9港元左右，比重新開戶只是平20元，吸引力相當低。不過，已經有網民研究過Netflix用以阻礙用家共享password的煩複步驟了：

只需要開一個全新的gmail account，它只為夾plan而設，各個夾plan用家都擁有Gmail的password，就能夠各自登入email account認證登入Netflix，不用捱貴plan都可以分享帳戶。



facebokk 截圖

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Netflix 真的會禁止分享，即一般人所講的禁止夾Plan嗎？ Netflix 近期終於在官網上明確表示，早前預告過的禁止分享帳號的措施真有其事 Netflix以什麼方法阻止非同住用戶分享帳號？ Netflix透過用戶的使用的 IP 地址﹑設備 ID﹑帳戶活動等信息，用來確定登錄到該帳戶的各個設備，是否連接到主要位置中。 Netflix 如果驗證用戶IP? 當一個新裝置在不同位置登入時，Netflix 會向主要帳戶持有人的登記電郵地址，或手機號碼發送鏈結，打開後會收到一個4位數的驗證碼。新裝置輸入成功後，允許連續7日登錄並使用該帳號。 旅行/其他地點可以用？

當長時間不能連接主要位置的Wi-Fi，或有多個住所的話，系統有機會要求輸入4位數驗證碼證明會員身分，如是主要帳號所有人，就無須驗證。 如果我有幾部手機平板，不就無法同時使用收看Netflix？ 為確保可以持續使用Netflix，各個裝置需要至少每31日從主要位置連接一次W-Fi，並透過Netflix App或網站觀看一次內容，從而把裝置加入到「受信任」裝置清單中，一段時間內就無須驗證。

資料來源：Netflix說明中心