張國榮「繼續寵愛．二十年．音樂會」公售，新Urbtix城網6大成功購票心得｜張國榮．哥哥，離開了我們20年，今年將會於紅館舉行紀念音樂會，集合多名歌手重唱哥哥的名曲。不過只得一場，早前fans club優先售就已經快售罄，而且今次公售數量亦少得驚人，要成功入手難過登天。究竟今次最後機會如合可以搶購成功？下文為大家分享。



張國榮「繼續寵愛．二十年．音樂會」將會於2023年4月1日舉辦一場，早前fans club優先售不消一會便全線售罄。今次公布將只會演出一場，合共約2300個座位，於2月22日早上10時起公售。因為數量不算太多的關係，要成功搶入的機率比之前更難。不過，如果大家能夠學懂以下6個技巧，以及一早熟知流程，大可以提升搶飛機會。

張國榮「繼續寵愛．二十年・音樂會」 👉直購連結

張國榮繼續寵愛二十年音樂會 門券、座位表及價錢資訊

官方正式公布了「張國榮繼續寵愛二十年音樂會 」座位表及門券價錢等資訊。地面座位為$880、$480。

張國榮繼續寵愛二十年音樂會 公開發售資訊

早前公佈了「張國榮繼續寵愛二十年音樂會 」公開發售時間，就是2月22日早上10時起，在Urbtix購買。

張國榮繼續寵愛二十年音樂會 公售方法

2月22日10時起，Urbtix公開發售，每交易最多可訂購每場6張門票。另收取每張手續費$9。

而記者新Urbtix示範Eason購票流程，及其排隊系統，好讓大家熟知。👇👇新Urbtix 系統購票流程👇👇

+ 9

👇張國榮繼續寵愛二十年音樂會 座位表👇

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

👉 五月天演唱會2023公售｜Cityline 2.22開賣搶票5大技巧｜附連結

張國榮 「繼續寵愛．二十年．音樂會」 何時舉行？如何搶購？ 張國榮 「繼續寵愛．二十年．音樂會」將於2023年4月1日（共1場），即睇購買連結及心得 張國榮 「繼續寵愛．二十年．音樂會」 於哪個場地舉行？ 紅磡香港體育館 舉行 張國榮 「繼續寵愛．二十年．音樂會」 門券詳情？ 門票價格為$880、$480 張國榮 「繼續寵愛．二十年．音樂會」 購買詳情？ 2023年2月22日早上10時於Urbtix城市電腦售票網發售，購買連結及心得

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券戰績 包括鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 4

張國榮「繼續寵愛．二十年・音樂會」 ｜ Urbtix 6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Urbtix，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會讓用家選擇進入購買「繼續寵愛．二十年・音樂會」的頁面，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開「Urbtix App」或網頁，一同load入Urbtix網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

以往經驗Urbtix出售約3000張門券，大約只可賣30分鐘，不過每當只餘下不足1／3門券時，server便會開始愈來愈拖慢，因此就算大家成功登入購票時，每一步都可能要load不少時間，一定要耐心等待每一個購票步驟。如果某一步驟等了很久都load不了，可嘗試按back重來。另外，有時server因太多人登入而極度不穩定，或許會不知原因而被踢出去，此時亦可嘗試按「退回」試一試能否回去登入。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$680位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。