西九音樂節2023公售，Cityline 2月24日公售5大心得｜於西九文化區首次舉行的大型流行音樂節，由3月尾玩到4月初，邀請了多位MIRROR成員及人氣歌手登場，而且更有三場向張國榮致敬的音樂會。Fans們一定不要錯過！官方公布了2月24日於Cityline公售，想了解更多資訊及搶飛攻略就要留意下文了。



西九文化區首屆流行音樂節，將會超過70個參與音樂單位，包括：麥浚龍（with Bert） x 江逸天、岑寧兒 x 張貝芝、王菀之 x 崔展鴻、方皓玟 x 何山、Winka及Marf@COLLAR x iii、Phoebus@P1X3L x Nowhere Boys、洪嘉豪 x Gordon Flanders、hirsk x cehryl、R.O.O.T x 陳健安、Luna & The Bosin、Room307、Novel Friday、光頭幫、Matt Force、逆流、姜濤、盧瀚霆、陳卓賢及呂爵安@MIRROR、朱肇階、衛蘭、關浩德、Merry Lamb Lamb、石山街、Kiri T、Anna hisbburR、陳嘉、王嘉儀 x 孫曉賢、晚安莉莉、WHIZZ、FIESTER、mansonvibes x 力臻、乙女新夢、Mike Orange x 宇宙幽靈等。

👉前往西九音樂節直購連結

－大盒開箱（Unboxed）

2023年3月25至26日（星期六至日）下午2時30分／晚上8時（自由空間大盒）

－異色煙火張國榮（I Am What I Am – A tribute to Leslie Cheung）

2023年3月30至31日（星期四至五）晚上8時30分／2023年4月1日（星期六）下午3時（自由空間大盒）

－越流行（Popnorama）

2023年3月31日（星期五）晚上7時30分／2023年4月1及2日（星期六及日）下午3時30分（竹翠公園）

－M+ 現場電影《離騷幻聽》（M+ Live Cinema presents Dragon’s Delusion – Paracusia）

2023年4月1日（星期六）下午4時、晚上8時／2023年4月2日（星期日）下午4時（M+大台階）

公開發售時間則將會在2月24日上午開售。究竟如何入會搶先購票？如何在優先售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

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👇👇西九音樂節搶飛流程👇👇

西九音樂節2023 門券、座位表及價錢資訊

官方正式公布了「西九音樂節2023 」門券價錢等資訊。「大盒開箱」票價為$280（單一場次）、$500（一日票）；「異色煙火張國榮」票價為$480；「越流行」3月31日票價為$680、$480、$380／4月1日及2日票價為$1280、$880、$680／三日票為$2800

西九音樂節2023公開發售資訊

「西九音樂節2023 」門公開發售時間，就是2月24日早上10時起，在Cityline購買。

西九音樂節2023 公售方法

2月24日10時起，Cityline公開發售門券。每交易只可購買同一節目門券4張。另收取每張收續費$10。

大盒開箱（Unboxed）表演單位

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👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

2月24日早上10時 Cityline 公售連結：連結

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👇👇以往記者成功搶購演唱會門券戰績 包括五月天、Black Pink、鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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西九音樂節2023公售｜5大搶購心得

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功購票，當然開多幾個browser有著數，可是系統識得detect重複開啟頁面而停止refresh，因此建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，加上各瀏覽器的「私隱模式」broswer，合共可開6個頁面同時嘗試登入。

同一時間多開broswer來搶入閘買飛

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜10時準時入網

開售當日，不要早過10時入網，因為現在Cityline會將10時前入網的準買家踢走，所以太早入到去都沒有好處。早上9：59分開始準備入網才是上策，而且此時才會有正式連結，有機會10點正一開閘立刻入到去購票網買飛。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。