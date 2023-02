西九音樂節2023公售,Cityline 2月24日公售5大心得|於西九文化區首次舉行的大型流行音樂節,由3月尾玩到4月初,邀請了多位MIRROR成員及人氣歌手登場,而且更有三場向張國榮致敬的音樂會。Fans們一定不要錯過!官方公布了2月24日於Cityline公售,想了解更多資訊及搶飛攻略就要留意下文了。



西九文化區首屆流行音樂節,將會超過70個參與音樂單位,包括:麥浚龍(with Bert) x 江逸天、岑寧兒 x 張貝芝、王菀之 x 崔展鴻、方皓玟 x 何山、Winka及Marf@COLLAR x iii、Phoebus@P1X3L x Nowhere Boys、洪嘉豪 x Gordon Flanders、hirsk x cehryl、R.O.O.T x 陳健安、Luna & The Bosin、Room307、Novel Friday、光頭幫、Matt Force、逆流、姜濤、盧瀚霆、陳卓賢及呂爵安@MIRROR、朱肇階、衛蘭、關浩德、Merry Lamb Lamb、石山街、Kiri T、Anna hisbburR、陳嘉、王嘉儀 x 孫曉賢、晚安莉莉、WHIZZ、FIESTER、mansonvibes x 力臻、乙女新夢、Mike Orange x 宇宙幽靈等。

-大盒開箱(Unboxed)

2023年3月25至26日(星期六至日)下午2時30分/晚上8時(自由空間大盒)

-異色煙火張國榮(I Am What I Am – A tribute to Leslie Cheung)

2023年3月30至31日(星期四至五)晚上8時30分/2023年4月1日(星期六)下午3時(自由空間大盒)

-越流行(Popnorama)

2023年3月31日(星期五)晚上7時30分/2023年4月1及2日(星期六及日)下午3時30分(竹翠公園)

-M+ 現場電影《離騷幻聽》(M+ Live Cinema presents Dragon’s Delusion – Paracusia)

2023年4月1日(星期六)下午4時、晚上8時/2023年4月2日(星期日)下午4時(M+大台階)

公開發售時間則將會在2月24日上午開售。究竟如何入會搶先購票?如何在優先售提升搶飛機會?其實如果能夠學懂以下多個技巧,可提升搶飛機會。

👇👇西九音樂節搶飛流程👇👇

西九音樂節2023 門券、座位表及價錢資訊

官方正式公布了「西九音樂節2023 」門券價錢等資訊。「大盒開箱」票價為$280(單一場次)、$500(一日票);「異色煙火張國榮」票價為$480;「越流行」3月31日票價為$680、$480、$380/4月1日及2日票價為$1280、$880、$680/三日票為$2800

西九音樂節2023公開發售資訊

「西九音樂節2023 」門公開發售時間,就是2月24日早上10時起,在Cityline購買。

西九音樂節2023 公售方法

2月24日10時起,Cityline公開發售門券。每交易只可購買同一節目門券4張。另收取每張收續費$10。

大盒開箱(Unboxed)表演單位

+ 8

👇Cityline購票流程參考👇(以早前五月天優先售作示範)

2月24日早上10時 Cityline 公售連結:連結

西九音樂節2023公售|5大搶購心得

技巧1|準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功購票,當然開多幾個browser有著數,可是系統識得detect重複開啟頁面而停止refresh,因此建議電腦同時安裝多款不同的Broswer,如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」,加上各瀏覽器的「私隱模式」broswer,合共可開6個頁面同時嘗試登入。

同一時間多開broswer來搶入閘買飛

電腦外,手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2|熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程,在購票前最好熟知流程,令有限時間購票時,不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼(不需要login會員都ok),然後再揀場次、門券數量,輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位,系統就已經會hold飛,只需要細心慢慢輸入,不要入錯便可。

技巧3|準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP,首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商,可分散風險。

準備好多張sim卡,以不同IP來搶飛。

技巧4|隨機應變

除了如準備充足外,在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組(如FB或TG群組),看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例,開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主,但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入,因此立刻轉軚,主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外,因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要,如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置,如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」,選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5|10時準時入網

開售當日,不要早過10時入網,因為現在Cityline會將10時前入網的準買家踢走,所以太早入到去都沒有好處。早上9:59分開始準備入網才是上策,而且此時才會有正式連結,有機會10點正一開閘立刻入到去購票網買飛。

記者通常會同時打開天文台時鐘,準時10點入閘。

技巧6|請準備AE信用卡

信用卡方面,記者建議使用AE會比其他較好,因為AE信用卡大都不需要SMS認證,之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事,不是收不到便是太遲收,令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡,利用app來代替收SMS的方法,亦是較可取。