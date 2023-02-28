天氣忽冷忽熱，天文台預測未來9日最低亦只有15度，禦寒衣服、被鋪、保暖電器都未能放入籠。電暖爐、電熱氈雖然實用，但需要注意的地方比較多，稍一不慎可能會出現過熱短路問題。台灣消防局近日分享這兩種家電的安全使用方法，以及要留神的地方。



電熱氈長時間用需設定時間掣

台灣消防局指出，電熱毯長時間放在棉被及床墊間取暖，容易造成火災，建議平鋪在硬床上，以防電熱氈內電線因屈折或擠壓造成短路。如需要在棉被與床墊間取暖，則應在加熱後及時關閉電源，最佳做法是設定時間掣，避免不小心睡着後過長時間運作。

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電暖爐旁邊忌放易燃物

台灣消防局發現曾有民眾使用電暖器時，由於電器太接近床邊的衣物，導致起火燃燒，甚至令用家受傷。建議使用電暖爐這類發熱家電時，隨附近不應放易燃物品，如衣服、棉被。同時，當長時期沒使用電暖爐器的話，應先清潔出風口，以及檢查電源線及電器本體，以免機身和電線因收納不慎造成損壞。

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