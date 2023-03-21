李克勤演唱會2023指定信用卡優先及公售，HKTicketing快達票／Urbtix城網6大購票心得附連結｜等了多年，李克勤終於決定與港樂合作，再次舉行演唱會：「弦續李克勤‧港樂演唱會」。5月中4場演唱會，將於3月22日及29日發售。究竟今次最後機會如合可以搶購成功？下文為大家分享。



李克勤將會於與港樂合作舉行「弦續李克勤‧港樂演唱會」，於2023年5月13-16日舉辦4場演唱會。決定於3月22日早上10時起指定信用卡優先發售，而3月29日則正式公售。暫時仍未知道左右有多少位置可供發售，但如果大家能夠學懂以下6個技巧，以及一早熟知流程，大可以提升搶飛機會。

弦續 李克勤‧港樂演唱會（3月22日前再更新更精準的連結） 👉直購連結

弦續李克勤‧港樂演唱會 即將指定信用卡及正式公售。

弦續李克勤‧港樂演唱會 門券、座位表及價錢資訊

官方正式公布了「弦續李克勤‧港樂演唱會 」座位表及門券價錢等資訊。座位為$980、$580及$380。

弦續李克勤‧港樂演唱會 公開發售資訊

早前公佈了「弦續李克勤‧港樂演唱會」指定信用卡優先售及公開發售時間。恒生Mastercard優先於3月22日早上10時（於HKTicketing快達票網上發售）、公售則是3月29日早上10時於Urbtix購買。

弦續李克勤‧港樂演唱會 指定信用卡優先售方法

3月22日10時起，恒生Mastercard優先於3月22日早上10時網上發售（於HKTicketing快達票網上發售），每交易最多可訂購每場4張門票，每張門券需要額外加$38服務費、每張訂單則額外加$35派遞服務費）。

記者早在之前於HKTicketing快達票ERROR及張敬軒信用卡優先售票、公售都成功搶購多張軒公演唱會門券，當然第一時間與大家分享搶購心得。

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另外亦在Urbtix示範Eason購票流程，及其排隊系統，好讓大家熟知。👇👇新Urbtix 系統購票流程👇👇

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一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

弦續李克勤‧港樂演唱會 何時舉行？如何搶購？ 弦續李克勤‧港樂演唱會將於2023年5月13-16日（共4場），即睇購買連結及心得 弦續李克勤‧港樂演唱會 於哪個場地舉行？ 紅磡香港體育館 舉行 弦續李克勤‧港樂演唱會 門券詳情？ 座位價格為$980、$580及$380。 弦續李克勤‧港樂演唱會 購買詳情？ 2023年3月22日早上10時於HKTicketing快達票指定信用卡優先售、2023年3月29日早上10時於Urbtix城市電腦售票網公售，購買連結及心得

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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李克勤「弦續李克勤‧港樂演唱會」 ｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Urbtix或HKTicketing，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會讓用家選擇進入購買「弦續李克勤‧港樂演唱會，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

以往經驗Urbtix出售約3000張門券，大約只可賣30分鐘，不過每當只餘下不足1／3門券時，server便會開始愈來愈拖慢，因此就算大家成功登入購票時，每一步都可能要load不少時間，一定要耐心等待每一個購票步驟。如果某一步驟等了很久都load不了，可嘗試按back重來。另外，有時server因太多人登入而極度不穩定，或許會不知原因而被踢出去，此時亦可嘗試按「退回」試一試能否回去登入。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$680位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。