林宥嘉演唱會2023 3.21 Urbtix公售｜6大搶票心得提升機會｜附資料及連結｜等了多年，林宥嘉終於公布《 idol 世界巡迴演唱會香港站》，在4月連開三場，早前指定信用卡率先優先售，但如果仍未能成功搶購，便不要錯過今次Urbtix公售了。



「林宥嘉idol 2023 世界巡迴演唱會 香港站」即將在4月28日至30日，於紅磡體育館中舉行。門票由港幣380元起，於2023年3月21日（二）上午10時起於Urbtix公售。究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

林宥嘉idol 2023 世界巡迴演唱會 香港站：直購連結

林宥嘉idol 2023 世界巡迴演唱會 香港站 即將公售

林宥嘉idol 2023 世界巡迴演唱會 香港站 直購連結：https://www.urbtix.hk/event-detail/9793/

林宥嘉idol 2023 世界巡迴演唱會 香港站 座位表

林宥嘉idol 2023 世界巡迴演唱會 香港站 門券、座位表及價錢資訊

官方正式公布了「林宥嘉idol 2023 世界巡迴演唱會 香港站」座位表及門券價錢等資訊。座位為$980、$680及$380。4月28日、29日及30日共3場，約5400門票於Urbtix公開發售

林宥嘉idol 2023 世界巡迴演唱會 香港站 公開發售資訊

早前公佈了「林宥嘉idol 2023 世界巡迴演唱會 香港站」公開發售時間，就是3月21日早上10時起，在Urbtix購買。

林宥嘉idol 2023 世界巡迴演唱會 香港站 公售方法

3月21日10時起，Urbtix公開發售，每交易最多可訂購每場4張門票。另收取每張手續費$9。

而記者新Urbtix示範Eason購票流程，及其排隊系統，好讓大家熟知。👇👇新Urbtix 系統購票流程👇👇

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👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連之前BLACKPINK演唱會都成功搶到飛。今次就分享一下記者成功搶飛的經驗及心得。

林宥嘉世界巡迴演唱會 2023 香港站｜成功搶購6大心得



技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功購票，當然開多幾個browser有著數，可是系統識得detect重複開啟頁面而停止refresh，因此建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，加上各瀏覽器的「私隱模式」broswer，合共可開6個頁面同時嘗試登入。

上次MIRROR演唱會優先飛都是在Cityline上開售

一台電腦開4－6個broswer同一時間數「321」是最基本的做法。

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜10：00時準時入網

開售當日，因為HotdogTIX會將10時準時開售，因為以排隊形式入內購票，因此最好準時refresh網頁取得更前的排隊位置。建議打開香港天文台的時鐘，當到9時59分59秒時便不斷refresh，便可點按入內取排隊位。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

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