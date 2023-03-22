Nothing ear(2) 開箱實試｜2021 年 Nothing 作為新創科技公司橫空出世，當時首件產品就是真．無線藍牙耳機 Nothing ear(1)，而在年半後的今日（3 月 22 日），Nothing 就正式公布了此系列耳機的續作 Nothing ear(2)，價格對比上代初上市時提升近一倍，究竟新一代的功能又能否值回機價？



Nothing ear(2)（蔡浩騰 攝）

Nothing ear(2) 開箱：看似一樣的外表

Nothing ear(2)外包裝繼續秉承 Nothing 產品的傳統採用紙質物料（蔡浩騰 攝）

在發布之前不久，《香港01》科技玩物記者就率先得到了 Nothing ear(2) 的正式版本作短暫試玩，先從開箱體驗講起，Nothing ear(2) 外包裝繼續秉承 Nothing 產品的傳統、採用糖果盒式的一次性封條，不過今次就改成在較窄的一側拉開，撕開的封條更長更過癮，同時可以保留上邊的「盒蓋」作日後繼續使用。

Nothing ear(2) 的耳機本體外觀對比上代分別不大，同樣採用黑+白 2-tone 色調，再加上透明外殼設計，並以紅、白點區別左／右耳，要講外觀上最明顯的區別，就只有新版耳機側印上的「Nothing ear(2)」字眼，雖然外觀變化不大，但 Ear(2) 的防水防塵級別是有所提升的，今代為 IP54，對日常使用、甚或運動用家都更為實用。

Nothing ear(2) 的耳機本體外觀對比上代分別不大（蔡浩騰 攝）

Nothing ear(2) 的充電盒驟看同樣是分別不大，但上手後會明顯發覺 ear(2) 的充電盒的線條較上代更為強，同時採用更多一體成形的零件組合，令整體的強度有所提升，尤其耳機倉位再非像上代一樣空心，拿上手會感覺更為堅固耐用。

Nothing ear(2) 新功能透析：可以度身訂造的音樂體驗？

外型變化不大，那功能呢？上代 Nothing ear(1)最拿得出手的功能，大概就只有當時在同價位耳機中比較少見的主動式降噪（ANC），而年半後的今日，ANC 已經成功在平價耳機中普及開來，要維持創新產品的地位，Nothing 在 ear(2)的功能上當然不能馬虎了事。

Nothing ear(2) 今代採用的驅動單元依舊是 11.6mm 大，但就採用了同級耳機少見的雙腔體設計，振膜採用聚氨酯和石墨烯混合製成（圖 Nothing）

先講講在音質配套上的加強，Nothing ear(2) 今代採用的驅動單元依舊是 11.6mm 大，但就採用了同級耳機少見的雙腔體設計，振膜採用聚氨酯和石墨烯混合製成，據說可以讓低頻率聲音更純淨、更強勁，高頻率聲音更纖細；在硬件之外，Nothing ear(2) 亦是市面上少有支援 LHDC 5.0 制式的無線耳機（雖然支援此制式的手機暫時數量不多…）

在 Nothing X App 中可以將 LHDC 的支援打開（蔡浩騰 攝）

在音質提升之外，Nothing ear(2) 在功能上就更為多元化，更準確的講是更「個人化」。配合 Nothing X App，今代 ear(2) 可以檢查耳塞的貼合度，另又加入了聆聽測試用以建立個人化聲音設定，並可以在此設定的基礎上調整出最適合個人的降噪表現。

Nothing ear(2) 實機試聽

有那麼多類似「噱頭」的功能提升，實際上耳聽歌的感覺又如何？首先講講音頻輸出表現，在建立好個人化的聲音設定的前提下，Nothing ear(2) 的音質對比上代有著明顯的進步，低音有力但未至於太過沉重，高音、人聲的表現都更有層次，顯然雙腔體是有發揮其作用。

以支援 LDHC 的Nothing Phone(1) 試聽，發現其聲音的解析力真的有所上升（蔡浩騰 攝）

而為了測試其 LDHC 5.0，我們亦特地將 Nothing ear(2) 連接至支援同樣制式的 Nothing Phone(1)，發現其聲音的解析力真的有所上升，在測試廣東流行歌時可以聽出更多歌手嗓音的細節，不過是否有必要為此而特地換手機？那又未必。

Nothing ear(2) 另一驚喜位在於降噪表現之上，今代的 ANC 雖然仍會為耳膜帶來一定的壓迫感，但在調整完耳塞的貼合程度、以及進行降噪設定調整後，其降噪表現有明顯提升，就記者親身所試，在打開音樂的情況下，就連旁邊有人說話都未必聽得到，如果身在戶外的話，可能要稍微將降噪水平降低一點、以策安全。

Nothing ear(2) 試後總評：加價後仍有競爭力

Nothing ear(1) 依然支援無線充電，當然可以搭配 Phone(1) 的反向充電功能使用（蔡浩騰 攝）

Nothing ear(2) 對比上代初推出時加價近倍，直迫＄1200 港幣的價錢明顯突破了不少人的心理關口，但其在保留招牌的舒適設計同時，可以在音效輸出表現上有所提升，的確可以對得起更高的售價。

從功能角度出發，可以做到類似的個人化音效體驗的耳機在市場上不多，最主要的對手還是 Apple AirPods Pro，單以此比較的話，Nothing ear(2) 雖未加入 Spatial Audio 但也便宜上數百元，性價比著實不低。