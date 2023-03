Nothing ear(2) 開箱實試|2021 年 Nothing 作為新創科技公司橫空出世,當時首件產品就是真.無線藍牙耳機 Nothing ear(1),而在年半後的今日(3 月 22 日),Nothing 就正式公布了此系列耳機的續作 Nothing ear(2),價格對比上代初上市時提升近一倍,究竟新一代的功能又能否值回機價?



Nothing ear(2)(蔡浩騰 攝)

Nothing ear(2) 開箱:看似一樣的外表

Nothing ear(2)外包裝繼續秉承 Nothing 產品的傳統採用紙質物料(蔡浩騰 攝)

在發布之前不久,《香港01》科技玩物記者就率先得到了 Nothing ear(2) 的正式版本作短暫試玩,先從開箱體驗講起,Nothing ear(2) 外包裝繼續秉承 Nothing 產品的傳統、採用糖果盒式的一次性封條,不過今次就改成在較窄的一側拉開,撕開的封條更長更過癮,同時可以保留上邊的「盒蓋」作日後繼續使用。

Nothing ear(2) 的耳機本體外觀對比上代分別不大,同樣採用黑+白 2-tone 色調,再加上透明外殼設計,並以紅、白點區別左/右耳,要講外觀上最明顯的區別,就只有新版耳機側印上的「Nothing ear(2)」字眼,雖然外觀變化不大,但 Ear(2) 的防水防塵級別是有所提升的,今代為 IP54,對日常使用、甚或運動用家都更為實用。

Nothing ear(2) 的耳機本體外觀對比上代分別不大(蔡浩騰 攝)

Nothing ear(2) 的充電盒驟看同樣是分別不大,但上手後會明顯發覺 ear(2) 的充電盒的線條較上代更為強,同時採用更多一體成形的零件組合,令整體的強度有所提升,尤其耳機倉位再非像上代一樣空心,拿上手會感覺更為堅固耐用。

Nothing ear(2) 新功能透析:可以度身訂造的音樂體驗?

外型變化不大,那功能呢?上代 Nothing ear(1)最拿得出手的功能,大概就只有當時在同價位耳機中比較少見的主動式降噪(ANC),而年半後的今日,ANC 已經成功在平價耳機中普及開來,要維持創新產品的地位,Nothing 在 ear(2)的功能上當然不能馬虎了事。

Nothing ear(2) 今代採用的驅動單元依舊是 11.6mm 大,但就採用了同級耳機少見的雙腔體設計,振膜採用聚氨酯和石墨烯混合製成(圖 Nothing)

先講講在音質配套上的加強,Nothing ear(2) 今代採用的驅動單元依舊是 11.6mm 大,但就採用了同級耳機少見的雙腔體設計,振膜採用聚氨酯和石墨烯混合製成,據說可以讓低頻率聲音更純淨、更強勁,高頻率聲音更纖細;在硬件之外,Nothing ear(2) 亦是市面上少有支援 LHDC 5.0 制式的無線耳機(雖然支援此制式的手機暫時數量不多…)

在 Nothing X App 中可以將 LHDC 的支援打開(蔡浩騰 攝)

在音質提升之外,Nothing ear(2) 在功能上就更為多元化,更準確的講是更「個人化」。配合 Nothing X App,今代 ear(2) 可以檢查耳塞的貼合度,另又加入了聆聽測試用以建立個人化聲音設定,並可以在此設定的基礎上調整出最適合個人的降噪表現。

Nothing ear(2) 實機試聽

有那麼多類似「噱頭」的功能提升,實際上耳聽歌的感覺又如何?首先講講音頻輸出表現,在建立好個人化的聲音設定的前提下,Nothing ear(2) 的音質對比上代有著明顯的進步,低音有力但未至於太過沉重,高音、人聲的表現都更有層次,顯然雙腔體是有發揮其作用。

以支援 LDHC 的Nothing Phone(1) 試聽,發現其聲音的解析力真的有所上升(蔡浩騰 攝)

而為了測試其 LDHC 5.0,我們亦特地將 Nothing ear(2) 連接至支援同樣制式的 Nothing Phone(1),發現其聲音的解析力真的有所上升,在測試廣東流行歌時可以聽出更多歌手嗓音的細節,不過是否有必要為此而特地換手機?那又未必。

Nothing ear(2) 另一驚喜位在於降噪表現之上,今代的 ANC 雖然仍會為耳膜帶來一定的壓迫感,但在調整完耳塞的貼合程度、以及進行降噪設定調整後,其降噪表現有明顯提升,就記者親身所試,在打開音樂的情況下,就連旁邊有人說話都未必聽得到,如果身在戶外的話,可能要稍微將降噪水平降低一點、以策安全。

Nothing ear(2) 試後總評:加價後仍有競爭力

Nothing ear(1) 依然支援無線充電,當然可以搭配 Phone(1) 的反向充電功能使用(蔡浩騰 攝)

Nothing ear(2) 對比上代初推出時加價近倍,直迫$1200 港幣的價錢明顯突破了不少人的心理關口,但其在保留招牌的舒適設計同時,可以在音效輸出表現上有所提升,的確可以對得起更高的售價。

從功能角度出發,可以做到類似的個人化音效體驗的耳機在市場上不多,最主要的對手還是 Apple AirPods Pro,單以此比較的話,Nothing ear(2) 雖未加入 Spatial Audio 但也便宜上數百元,性價比著實不低。