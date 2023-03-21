可重用旅遊 SIM｜全球旅遊路線重啟，外遊人士出發前當然要做足準備，其中「上網方法」就是現代人旅遊必備一環，而除了早前介紹過的漫遊日費、一次性SIM卡甚至 Wi-Fi 蛋之外，香港市場還有另一選擇 － 可以重用的旅遊 SIM。



這類型可重用旅遊 SIM 其實即是另類的儲值卡，不過平時不需要特別儲值在內，待旅行前才儲值、購買日費套餐，待旅程完結之後 SIM 卡可以保留，除了 SIM 卡本身，有時連用剩下的數據日費餘額都可以在下一次旅行時使用。

《香港01》科技玩物記者就為各位集合了市場上的可重用旅遊 SIM 卡資料，供各位在出發前參考。

【1】Haha SIM 買一送一

過去幾年由 3HK 提供網絡的「百佳 SIM」SoSIM 賣個滿堂紅，但其實在「誠哥」旗下的另一大連鎖電器店豐澤都有名為「Haha SIM」的儲值卡推出過，只不過性價比一般，市場知名度甚低。而近日豐澤方面就重推「Haha Traveling」的旅遊品牌，Haha SIM 亦作為可重用旅遊 SIM 卡從新出世。

Haha SIM 的定價為＄50 一張，近期正在做「買一送一」的優惠，換言之就是＄25 就可以買得一張內有＄50 儲值額的旅遊 SIM，儲值額可以用來選購不同地區的漫遊日費，目前最平價的地區為中國、韓國、澳門、台灣、越南以及限時特價中的日本，全部都是＄10 一日，連同優惠計算，日費平均支出可以低至＄5 一日。

Haha SIM 對比其他旅遊 SIM 還有些獨特玩法，例如用戶可以選購＄138／30 日的漫遊組合，如果是短期內到訪多個地區（例如郵輪假期）的話，會較逐日購買日費更為划算。

Haha SIM 在旅遊時的日費之外，同樣有香港本地可用的數據方案，而且起始價比加價後的 SoSIM 更便宜（圖 豐澤）

另一方面，HahaSIM 又可以當成香港本地的數據 SIM 使用，基本玩法其實與 SoSIM 類似，最低價＄33 就可以用到 60GB 限速 42Mbps 的本地數據，換言之不旅行時亦可以繼續用 HahaSIM 作日常用，就不用額外考慮儲存 SIM 卡的問題。

自由鳥遨遊 SIM 「＄0」優惠再延長！

在 SmarTone 旗下的自由鳥近月再度重推旅遊用的 SIM 卡「自由鳥遨遊 SIM」，由上年聖誕開始已經有「雙重優惠」，而且不斷延長，最新的優惠期已經延到 4 月下旬。

由即日起至 2023 年 4 月 15 日期間，選購「亞洲12地」（包括台灣在內）外遊數據日費 5 日或以上，於結賬時使用優惠碼「Easter」即享 8 折，每日外遊數據只需＄12，而且數據FUP加倍，每日用足 1GB 之後才會限速。

而值得留意的是，在 2022 年尾的「買＄60 送＄60」的優惠就加碼至自由鳥的官網上進行，只要在 4 月 15 日前買卡或儲值額度達到＄60，用戶可以額外獲贈＄60 的 Deliveroo 戶戶送現金折扣。

假設購買的是 5 日亞太外遊數據日費，剛好花費也是＄60，取得的 Deliveroo 優惠剛好可抵消，變相＄0 賺了 5 天的亞太區外遊數據用。

【3】AIRSIM 不同地區限時半價優惠

沒有電訊商背景的 AIRSIM，可算是可重用旅遊 SIM 方面的「老字號」，只需要連數據方案購買就可以郵寄到府上。最近因為各地區通關，它們亦不斷推出大量日費優惠吸客，其中中國、澳門、日本都正進行半價優惠，其中日本的數據套餐減價後平均日費可以低至＄5。

AIRSIM 十分鼓勵用戶一次過入手多日的漫遊日費備用，是以數據套餐買得越多日，平均日費價格就會越低，以台灣為例，如一次過購買 14 日的數據日費， 價格僅為＄112、即平均每日支出＄8。

以台灣為例，如一次過購買 14 日的數據日費， 價格僅為＄112、即平均每日支出＄8。（圖 AIRSIM）

但留意 AIRSIM 的數據套餐並非如其他旅行 SIM 般逐日結算，啟動後即使停用，餘下的日數依然會照樣報銷，在訂購／啟動套餐前最好就留意一下其套餐日數是否與自己的行程吻合。

【4】旅遊 ClubSIM、僅亞太區可用?

另外可以重用的，還有 csl 旗下的旅遊 ClubSIM，不過它的吸引力相對其他幾張 SIM 就著實一般，看真一點，它只是普通 ClubSIM 加上 7 日亞太區漫遊數據日費的版本。

售價＄88、內含 7+2 日亞太15區漫遊日費，平均一日＄9.7，論價錢不算特別抵玩，僅僅比入手 ClubSIM 再用＄78 購買同樣內容的「亞太區7日抵玩套餐」平價而已，但之後還可以利用 ClubSIM 的彈性玩法訂購不同的服務繼續使用。