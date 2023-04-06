Tesla 車困貓｜在香港身為車主，除了要遵守法例，日常還有諸多不同約定俗成的「規矩」要了解，不然做錯／做少一步就會被人拍攝上傳網上公審。在日前就有網民在網上群組報料，指有狠心車主將寵物貓咪困於車內，擔心貓隻安全。



Tesla 車主被質疑虐貓？

網民救貓心切、上傳相片尋人呼籲車主盡快回車接貓，不然就會報警處理（圖 Facebook）

稍早前，在 Facebook 一個愛貓人士群組，有人就上傳了兩張相片，分別顯示一部 Tesla 電動車的停泊位置，以及在車內有一英國短毛貓。

該名開帖網民根據泊車咪錶的時間，指 Tesla 車主似乎打算將車停泊一個小時，但被困在車內的貓隻開始「不知所措」，擔心車內沒有開冷氣，會焗死貓咪，故上傳相片尋人呼籲車主盡快回車接貓，不然就會報警處理，字裡行間似在指控車主有虐畜之嫌。

網民：Tesla 有一功能可以保貓安全

Tesla 年前為電動車加入 Dog Mode，讓主人短暫離車時寵物都可保安全（圖 Tech Times）

然而有眼尖網民發現相片中的 Tesla 儀表屏幕清楚寫明「我的車主會儘快回來」而且表明空氣調節功能已經開啟、且已經設定為 20°C，明顯是開啟了 Tesla 獨有的「Dog Mode 寵物模式」，然而開帖者後來仍然回覆指他都見到屏幕上的文字，只是出於「擔心」才會急尋車主。

除了寵物模式之外，Tesla 亦加入了露營模式，同樣可以在停車時讓車主維持車內溫度（圖 Tesla）

雖然貓咪的安全因為寵物模式而有所保證，但亦有人質疑車主「停車不熄匙」的行為是否合法，但其實由於電動車輛和只有電動馬達在運行的混合動力車輛不會產生廢氣，因此停車熄匙規定對它們並不適用，故 Tesla 車主同樣沒有違反相關規定。