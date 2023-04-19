大離婚日公售，HKTicketing快達票 6大購票心得附連結｜田蕊妮首演舞台喜劇、與林林日曦合作的年度無聊企劃，《大離婚日》一場夫妻，兩齣舞台劇，由5月12日起香港演藝學院歌劇院雙雙演出。門票由4月20日（星期四）早上10點起公售，



田蕊妮首演舞台喜劇、林日曦年度無聊企劃《大離婚日》，5月12日起舉辦多場舞台劇。更於4月20日早上10時起公開發售。暫時仍未知道左右有多少位置可供發售，但如果大家能夠學懂以下6個技巧，以及一早熟知流程，大可以提升搶飛機會。

今次大離婚日將會分開夫及妻兩面角度演出，由田蕊妮演出妻的角度《大離婚日 —— 妻》於5月12日起舞台演出、由林日曦作視像演出的《大離婚日 —— 夫》則由5月26日起演出。 「夫+妻 套票」可享九折優惠。

大離婚日 👉HKTicketing連結（當日會更新更精準連結）

大離婚日 門券、座位表及價錢資訊

官方正式公布了「大離婚日 」座位表及門券價錢等資訊。「大離婚日 —— 妻」座位為$780、$680、$580及$480；「大離婚日 —— 夫」座位為$480、$380。

大離婚日 演出日期

《大離婚日 —— 妻》晚上8時場次、包括：5月12、13、14、16、17、18、19、20、21、23、24、25日；下午3時場次、包括：5月13、14、20、21日。《大離婚日 —— 夫》晚上8時場次、包括： 5月26、27、28、30、31日及 6月1、2、3日；下午3時場次、包括：5月26、27、28日及6月3日。

大離婚日 公開發售資訊

早前公佈了「大離婚日」公開發售時間，公售將是4月20日早上10時於HKTicketing購買。

記者早在之前於HKTicketing快達票不同演唱會公售門券都成功搶購，當然第一時間與大家分享搶購心得。

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一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

大離婚日 何時舉行？如何搶購？ 《大離婚日 —— 妻》將於2023年5月12日起（共16場）、《大離婚日 —— 夫》則將於2023年5月26日起（共12場），即睇購買連結及心得 大離婚日 於哪個場地舉行？ 香港演藝學院歌劇院舉行 大離婚日 門券詳情？ 《大離婚日 —— 妻》座位價格為$780、$680、$580、$480；《大離婚日 —— 夫》座位價格為$480、$380 大離婚日 購買詳情？ 2023年4月20日早上10時於HKTicketing快達票公售，購買連結及心得

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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大離婚日 ｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Urbtix或HKTicketing，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會讓用家選擇進入購買「大離婚日」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$680位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。