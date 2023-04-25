BABYMETAL演唱會香港站2023公售，HKTicketing快達票 6大購票心得附連結｜日本人氣少女重金屬Band「BABYMETAL」世界巡迴演唱會即將於5月31日香港舉行，而門票由4月25日（星期二）早上10點起公售，



日本人氣重金屬偶像女團 BABYMETAL終於來香港跟各位fans見面，不少fans期待的「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 IN HONG KONG」即將於 2023 年 5 月 31 日（星期三）於亞洲國際博覽館 10 號展館舉行。不過今次場館只可容納大約二千餘人，因此位置不算多，但如果大家能夠學懂以下6個技巧，以及一早熟知流程，大可以提升搶飛機會。

BABYMETAL演唱會香港站2023直購連結（4月25日早上更新） 👉HKTicketing連結1、連結2

BABYMETAL演唱會香港站2023 門券、座位表及價錢資訊

官方正式公布了「BABYMETAL演唱會香港站2023 」座位表及門券價錢等資訊。BABYMETAL演唱會香港站2023為VIP $1480、$1180及$880，全場企位。

BABYMETAL演唱會香港站2023 演出日期

BABYMETAL演唱會香港站2023於5月31日只得1場。

BABYMETAL演唱會香港站2023 公開發售資訊

早前公佈了「BABYMETAL演唱會香港站2023」公開發售時間，公售將是4月25日早上10時於HKTicketing購買。

BABYMETAL 世界巡迴演唱會2023

記者早在之前於HKTicketing快達票公售門券都成功搶購，當然第一時間與大家分享搶購心得。

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一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。

BABYMETAL演唱會香港站2023 何時舉行？如何搶購？ BABYMETAL演唱會香港站2023 場次：2023於5月31日只得1場，即睇購買連結及心得 BABYMETAL演唱會香港站2023 於哪個場地舉行？ BABYMETAL演唱會香港站2023 於香港會議展覽中心 HALL 5BC舉行 BABYMETAL演唱會香港站2023 門券詳情？ BABYMETAL演唱會香港站2023 為$980、$680及$480。 BABYMETAL演唱會香港站2023 購買詳情？ 2023年4月25日早上10時於HKTicketing快達票公售，購買連結及心得

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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BABYMETAL演唱會香港站2023公售 ｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Urbtix或HKTicketing，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會讓用家選擇進入購買「BABYMETAL演唱會香港站2023公售」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$680位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。