iPhone充電慢／電池易壞原因｜充電問題一直是手機用家關心的地方，明明自己都是使用同型號 iPhone，但充電總是比別人慢，而且更快沒電。近日一名 TikTok 網紅就分享，iPhone 充電慢原來可能是和使用手機殼有關。



手機殼影響充電？

TikTok@david_eluemunoh 的影片指出，iPhone 在充電時，或多或少都是稍微變熱，而 Apple 為了延長電池的使用壽命，當 iPhone 電池太熱時，軟體可能會在電力達到 80% 後限制充電。而使用散熱效能不佳的手機殼時（特別是過厚的防撞殼），有機會令 iPhone 充電時的熱力積聚，從而影響到充電效能。

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因此，如經常充電都會停在 80% 的話，建議可拔除手機殼再重新充電。另外，充電器和充電線的品質同樣會影響充電效能，如非原裝的充電配件，有機會令充電變慢，長時間使用更可能令電池損壞。

如何確保快速充電

消委會曾分享過，正確快速充電的方法。首先要知道快充原理是透過高電壓，產生更大的能量達到快速充電效果。當手機支援的充電功率是50W，就需用使用快充插口電壓20V+快充電線電流達3A，這個組合功率就是60W，必須大於或相等於裝置支援的充電功率，來確保使用快速充電。

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電壓（V）x 電流（A）＝功率（W）



（消委會圖片）

保護電池方法

學識正確充電方法後，亦要懂得保護電池，才能令手機維持一定的續航力，而令電池損耗的最大原兇就是溫度。鋰電池過熱就會損害電池壽命，因為邊充電邊打機的影響更大。以下手機充電三大迷思，看完應該能令大家建立良好的習慣，更好地保護電池。

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資料來源：david_eluemunoh