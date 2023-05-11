母親節禮物2023｜一年一度的母親節又來了，今年大家準備好送給母親的禮物了嗎？如果還未想到，不妨考慮以下多款為大家為母親精選的電子產品及家電，總有一款合適大家吧。



保障及監察健康

Apple Watch 8／SE

⺟親想與親朋保持連繫，同時保持健康、活⼒和安全，Apple Watch相信是理想好禮。不單擁有心跳偵測以及不同的健康監測功能，如追蹤整⽇活動、體能訓練、通知⼼率的⾼低，還有「緊急求助SOS」，能全天候看管著母親的健康狀況，而且更有「跌倒偵測功能」及「⾞禍偵測」，如不小心在家中或外面跌倒或駕駛時發生意外都可以即時求助。價格較相宜的Apple Watch SE以更優惠的價格提供 Apple Watch 的必要功能，⽽Apple Watch Series 8 則具備帶來排卵期回溯推算功能的腕溫感應技術，為家庭計劃提供⽀援。

Apple Watch SE售價：$1,999起

Apple Watch 8售價：$3,199起



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新世代風筒

Dyson Supersonic風筒＋二合一抗毛躁順髮風嘴

為母親準備一個能簡易吹乾、不傷頭髮之餘，亦可以輕易為頭髮造型的風筒，亦是不錯的選擇。新一代Dyson Supersonic風筒配上全新二合一抗毛躁順髮風嘴，可在家輕鬆打造髮廊級順髮效果，零技巧塑造日常快速造型。二合一抗毛躁順髮風嘴則結合兩種模式，可以先使用「順髮模式」，利用氣流通過梳齒對齊髮絲，將頭髮吹乾同時塑造順滑直髮，然後再用「抗毛躁模式」將較長的健康頭髮留在表面，隱藏毛躁髮絲，令頭髮更顯柔順光澤。

新一代Dyson Supersonic風筒＋二合一抗毛躁順髮風嘴

售價：$3,780



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空氣淨化、抽濕、乾衣！一機抽走霉氣

Philips 2合1抗敏空氣淨化抽濕機 DE5205/39

天氣潮濕，夏天又經常落雨，如果可為家居空氣淨化、同時能同時除濕乾衣，絕對可減少母親繁重的家務工作。Philips 2合1抗敏空氣淨化抽濕機 DE5205/39 一部機有齊三個功能，實用又慳位，能同時淨化空氣及強效抽濕及過濾細小至20納米（相等於PM0.02）的超微細粒子，提供更舒適的生活環境。而且備有乾衣模式，以強勁風速迅速乾衣，大大縮減乾衣時間，以強勁氣流，謝絕「嗡味」。加上新機擁有最高級別的一級能源標籤，多功能又夠省電，母親必愛。

Philips 2合1抗敏空氣淨化抽濕機（DE5205/39）

售價：$4,888



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自動吸塵潔淨家居

Xiaomi 掃拖機器人S10

母親節當然要為媽媽的日常分憂，小米掃拖機器人 S10 配有凸面 LDS 感應器，能 360 度偵測範圍精確定位、準確測量距離，提升掃地效率。與一般的掃地機器人不同，S10 具二合一塵盒水箱，可以釋放三種水量進行拖地。當然，清潔機械人不能取代媽媽清潔時的細心，但配備 3,200mAh 電池的 S10，在標準模式下清掃時間長達 130 分鐘，每日上班時透過米家 APP 進行遙控操作，盡量能為每日清潔工作節省很多時間和工序。

Xiaomi 掃拖機器人S10

售價：$1,899



高性價比手機精選

OPPO A78 5G

母親常指對智能手機需求不大，但往往抱怨自己的舊手機屏幕不夠大、聲音不好聽？其實近來有不少價格相宜又適合一眾母親使用的中價智能手機推出，例如 OPPO 早前供港的 OPPO A78，售價＄2000有找，就可擁有 6.56”高清屏幕、5000mAh大電池，其更配置老一輩絕對會愛上的雙立體聲揚聲器及超音量模式。

OPPO A78 5G

售價：$1,999



輕便隨時充電

XPower PD5A／PD5B 二合一迷你充電池

女士們出門在外，手袋空間不多，但在手機以外還要加個碩大的手機用「尿袋」，真的有點不方便，今年母親節期間，港產品牌 XPower 就推出了兩款不單設計小巧、而且內置 5000mAh 電量的流動電池，PD5A（USB-C 插頭）、PD5B（iPhone Lightning 插頭）。PD5A 及 PD5B 不單可以更快地以 20W 輸出為母親的手機供電，它們的機身上更加入了小型支架，供用戶在充電的同時可以將手機座立枱上欣賞影片，必然是母親們煲劇時可以用得著的禮物。

XPower PD5A／PD5B

售價：$228／＄238



隨時睇片無廣告

YouTube Premium

YouTube、Netflix、Disney+、Apple Music，不要以為只有年青人在用，各位母親在 YouTube 掃片的時間可能比子女更多。為了他們的娛樂，在母親節為何不送一個 YouTube Premium 訂閱服務，令她能享受無廣告睇片的快感。訂閱 YouTube Premium 更可以用 VPN 轉地區到土耳其，以較優惠的價格訂閱家庭 Plan，可能比起收太昂貴的禮物，更能滿足母親們的實際需要。

香港地區家庭Plan（5人）：$98/月

土耳其地區家庭Plan（5人）：59.99TRY（約$24.09）/月

