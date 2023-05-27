iPhone 操作秘技｜iPhone 幾乎人手一部，但數千、過萬的手機在手，你又是否真的懂得如何使用？其實 Apple 就在 iOS 系統中埋下了非常多的細微設定、隱藏操作，懂得利用的話更能善用 iPhone 的功能，讓你在更短的時間內完成需要的操作！



5 個操作／設定讓 iPhone 用得更爽、更順

外媒《Tech Radar》經常會不定期為讀者提供不同的手機操作貼士，較早前就分享了 5 個極少數用戶才知曉的 iPhone 操作秘技，學曉即時可以跟朋友炫耀自己是「iPhone 操作大師」！

【1】即時更正計算機輸入

大多數 iPhone 用戶都會知道在計算機 App 中意外按錯數字後需要重新輸入數字的痛苦，但其實 Apple 在計算機 App 內加了隱藏操作以減少用戶這方面的麻煩。

如果你在計算機應用程序中輸入了錯誤的數字，只需在錯誤的數字上向左或向右滑動，即可以刪除錯誤輸入的最後一位數字。你可以進行此操作多次，直到數字屏幕返回到零。

【2】快速回到頁面頂部

如果你正在瀏覽一篇長篇文章，例如列表或購物頁面，到頁面底部時要回到頁面的最開頭，僅以手指掃動會非常花時間，但其實只需要點擊你的 iPhone 顯示屏頂部的狀態欄、即瀏海的左／右任一側，即可快速返回到你開始的位置。

此技巧適用於 Safari 和 Chrome 等瀏覽器，以及一般 Apps。但如果你目前使用的是帶有「動態島」的 iPhone 14 Pro 或 iPhone 14 Pro Max，在動態島啟用時都未能使用此方法。

【3】將鍵盤秒變 TrackPad

你知道你的 iPhone 具有一個用以控制文字輸入浮標的 TrackPad（即常見於筆電上的「軌跡板」）嗎？

當需要進行精準的文字編輯時，你可以長按空格鍵以使用此功能，啟動時只需要用一根手指就可以將浮標移動到想要的位置，不需要在屏幕上面的文字之間點來點去。

【4】快速輸入數字／大寫字

當需要輸入數字時，不少人會習慣性地按左下角的「123」鍵，將鍵盤轉成數字／符號模式，但如果只是需要輸入單一數字，有一個更迅速的方法，就是按住「123」鍵、再滑動到你想輸入的數字上，這樣在輸入完數字之後，鍵盤就會自動轉換回文字輸入。

同樣的技巧，用於大寫鍵亦可以，可以節省不少在不同鍵盤之間切換的時間、令文字輸入更加行雲流水。

【5】關閉 Apps 評分提示

當你打開應用程序時，我們都曾經被那些討厭的「評分此應用程序」提示所困擾，但是好在 iOS 包括一個有用的設置，可以永久消除這些提示。

轉到「設定」之中的「App Store」頁面，在較下方位置可以找到「App 內評分與評論」，將之關閉後，往後就不會再見到煩人的反饋要求。