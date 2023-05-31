iPhone版WhatsApp 終於可以多手機共用帳號！近日WhatsApp迎來一次大更新，帶來 4 大新功能，而且在 Beta 版亦正在測試畫面分享功能，可在視像通話期間將手機畫面分享給對方，未來將在加入到正式版中。



多機共用同一帳號

現時很多人都不只使用一部手機，但卻無法在兩部 iPhone 登入同一個 WhatsApp 戶口使用。而最新的版本中，meta終於開放可以在多部手機上使用同一個 WhatsApp 帳號。方法如登入 Web 版 WhatsApp 相若，只要在另一部手機登入時，在手機號碼註冊畫面上點擊「連結此裝置」即可。

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保留重要訊息

部分用家為了私隱安全，會在 WhatsApp 開始限時訊息功能，訊息將會經過特定時間後自動刪除。而新版本中，可以在使用限時訊息的同時，利用「長按」將重要的訊息保留起來，方便再次瀏覽重要訊息。

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另外，新版本也新增了動態文字壘壓工具，包括更新字體與背景顏色、自動播放 GIF、把WhatsApp 通話連結到 iOS 行事曆等功能，想使用的用家就要盡快更新。同時，在 WhatsApp Beta 版中，正在測試畫面分享功能，有如 FaceTime 般，可以在視訊通話時，把手機畫面與對方分享，方便用家透過 WhatsApp 分享畫面內容。