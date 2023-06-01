監控鏡頭｜智能監控鏡頭近年逐漸平民化，數百元已經可以入手，為了家居保安需要，的確可以考慮添置一部，事關你永遠不知道意外會在何時臨到自己身上，近日在中國內地就有一名女子就遭人上門侵犯，後來成功以家中錄影保障自己的應有權益。



陌生人突上門指罵女子為「小三」

事發在江蘇徐州，日前一名女子在家中睡覺時，門外有一對男女按鈴，對方稱自己為物業管理人員，因單位漏水需要入內查看，豈料對方甫進門後就即時指罵女子為「小三」，企圖將她拖出單位之外。女子即時反抗，期間雙方有肢體衝突，陌生男子還舉起手機拍攝，指認女子就是他們正在尋找的「小三」。

女子突遭陌生人登門侵犯，家中監控完整地拍下了雙方的拉扯過程（圖 微博）

然而在雙方爭持一段時間後，該對陌生男女才發現他們找錯了樓層，於單位內的女子實屬無辜；後來民警趕到，該對陌生男女稱此次衝突為誤會，最終在當地的派出所拍攝影片道歉。

女子：「幸虧家裡有個攝像頭」

此衝突到此就告一段落，而女子雖然平安無事，但在網上發布的原因主要是想呼籲其他網民都要做好一切的家居防護措施，例如在必要處安裝監控攝錄鏡頭，不然有事之時將死無對證。

在必要處安裝監控攝錄鏡頭，可免有事之時死無對證。（圖 Arlo）

就以今次的上門衝突而言，如果沒有攝影加持，對方很可能只會謊稱他們原本只是問路、而女子卻堅決不讓人走，變成「原告變被告」的困局。

消委會10款監控鏡頭評測

而如果想要購買監控鏡頭，目前市面上至少有過千款選擇，如果未能拿定主意，亦可以參考一下早前消委會發布的監控鏡頭評測報告。

10 款鏡頭中，最便宜的只是＄269，但亦要留意不同的監控鏡頭都會有保安漏洞，在設定時盡量留意私隱方面的設定是否充足，在擺放時亦要避免放在會拍攝敏感畫面的位置。