舊iPhone加速／回春｜每年都出新iPhone，不過並非所有用家都會每年換一部手機。當舊 iPhone 用了兩、三年後，機能會開始感覺到變差。如果不想被迫換手機，外媒SlashGear就分享 7 招令 iPhone「回春」的方法，令手機運作回復一定效率。



關閉沒有回應的App

有時候一個頑固的 App 會影響其他 App 的正常運行，當發現 iPhone 的運行速度突然變慢，可能是因為後台一直運行沒有回應的App，導致消耗大量的數據和記憶體，從而明顯減慢 iPhone 速度。最直接的方法就是在 iPhone 查看是否有任何 App 不能正常運作，如果某個 App 打開需要很長時間，可能就是其導致 iPhone 變慢。

iPhone迷思｜手機會偷聽？有幾防水？前Apple技術人員破解17迷思

重置iPhone

任何電子產品的問題，第一時間就是重新開機看看能不能解決。當然 iPhone 使用了幾年後，並不是重新開機就能令其變快，但亦可以嘗試重置 iPhone，清理手機內不必要的內容，以釋放更多儲存空間。可以在系統>一般>轉移或重置iPhone完成重置，不過重要的資料建議先 BackUp，以免重置後清除所有資料。

iPhone救相｜唔小心Del錯相點算？相片復原+永久刪除相片方法教學

清除 Safari Cookie

Safari 的搜索記錄、密碼信息、Cookie 和其他形式的儲存數據，都可能令 iPhone 運行緩慢。如果經常在 iPhone 使用 Safari 或 Chrome，可以在設置中清除 Cookie 和數據緩存。這有助於減少 iPhone 的內存，通常會顯著提高 iPhone 的運行速度。

檢查存儲空間

iPhone 的整體存儲空間會對性能造成很大的影響。當 iPhone 存儲空間所剩無在幾，同時需要下載新的內容時，iPhone 將自動嘗試在過程中釋放未使用的空間，導致下載所需的時間比正常情況下要長很多，因此出現運作變慢的問題。Apple 建議保持 iPhone 至少 1 GB 的可用存儲空間，以防止以上過程並幫助保持更穩定的運行速度。

AirPods電量5招查看｜iPhone Widget設定教學 一鍵即睇電量百分比

+ 1

防止手機過熱

手機對溫度實際上很敏感，在嚴寒或酷熱陽光下使用手機，都有機會影響iPhone性能。如果你覺得手機性能比平常差，可以檢查一下手機溫度會否過高，如是可以將手機關閉並停止使用幾分鐘，並將其移到一個溫度中性的位置，讓手機慢慢恢復正常溫度後才使用。

+ 9

檢查和更換電池

iPhone 電池也可能是手機性能不佳的原因之一。像所有電池一樣，iPhone的電池隨著長時間的使用，效率就會變差，同時更有較大機會發熱，影響手機運作。iPhone 可在設定中檢查電池健康度，如低過 80% 的話，即可以考慮更換。

關閉低電量模式

如果發現iPhone突然Lag機，很可能是低電量模式造成。雖然這個功能對節省 iPhone 的耗電很有幫助，但它也會明顯降低手機的性能，來換取慳電效果。要檢查iPhone是否處於低電量模式，可以通過查看螢幕右上角的電池欄來判斷，如果電池欄是黃色的，說明手機處於低電量模式。

資料來源：SlashGear