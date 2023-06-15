消委會二手交易平台防騙｜現在不少人閒來無事都會到各大二手交易平台逛逛，看看有沒有適合自己的平價二手物品之餘，又有人會將家中的閒置物品放到網上換現金，然而在這些平台屢屢傳出不同的詐騙案，反映這些平台給予用戶的安全保障或許有不足之處。



消委會在最新一期的《選擇》月刊中就比較了目前香港最主流的二手交易平台如 Carousell、DCFever、Price.com 等等的介面以及相關政策，另外亦提供了安全交易貼士供各位參考。

Carousell 等二手交易平台為近年港人愛用，但背後卻有一定的安全隱憂（蔡浩騰 攝）

消委會實試 7 大二手平台、揭保障措施參差

在二手交易平台進行買賣，最怕就是貨不對辦，事後又投訴無門。消委會今次就比較了「Carousell 旋轉拍賣」、「DCFever Fever市集」、「eBay Hong Kong」、「Facebook Marketplace」、「HKTVmall EcoMart」、「JupYeah 執嘢」、「Price.com.hk 二手買賣區」等 7 個香港人常見常用的二手交易平台，發現當中所有平台皆未有假貨審查機制以及退貨保障 － 簡單而言，就是平台使用者之間提供的產品質素／真偽皆被撇除在一眾平台的責任之外，用戶在交易時需要格外留神。

有部份平台會在物品出售頁面列出賣家的驗證資料，用戶亦可以隨時查看他人對其留下的評價，有助提升用戶的交易信心（Carousell 截圖）

不過亦有平台有提供用戶驗證措施，以減低匿名交易帶來的風險，例如 Carousell、eBay、HKTV Mall 以及 Price.com.hk 就需要用戶已完成電話驗證的賣家方能出售物品，另外 Carousell、HKTV Mall 的買家亦須通過電話驗證後才可出價或與賣家聯絡。

消委會 9 大安全貼士減交易風險

所謂「騙徒手法層出不窮」，在交易平台提供的保障措施不足的前提下，在網上進行二手物品交易的時侯各位還是要盡量自己多留神以保障財產安全，消委會在報告中就提供了 9 個安全交易貼士，跟著做自然可以大大減少因二手交易而招致損失的機會。👇👇👇

【1】檢視對方帳戶

進行交易前，先檢視對方的用戶檔案。如發現該帳戶的評價欠佳，或是屬於「空白」的新建帳戶，應衡量有關交易風險。

【2】保持溝通

買賣雙方應有充分的溝通，確保商品狀況和交易細節都符合彼此的期望。

【3】審視真偽

購買名牌服飾等貴重商品時，應向賣家索取相關證明，如有需要亦可使用第三方鑑定服務以分辨貨品真偽。

【4】保護個人私隱

切勿隨便透露個人、財務，或信用卡資料予第三方。

【5】防範釣魚網站

部分騙徒會訛稱或要求使用平台的安全交易功能，藉此騙取受害人的信用卡資料。消費者收到不明的網頁連結時，切勿隨意打開或填寫任何資料，並應立即停止交易及與平台聯絡，以防資料被盜用。

【6】當面交收

當面交收一直是網上交易時其中一個安全措施（網上圖片）

盡可能選擇當面交收，以便即時檢查物品狀況。交收時宜選擇人流較多的公眾場所，確保自身安全。

【7】掛號投遞

如須使用郵寄服務，建議選擇掛號投遞，以便追蹤包裹位置。

【8】保留證據

保留交易和交談紀錄，萬一出現交易糾紛亦可作為證據之用。

【9】向平台舉報

不論交易方式為買賣、換物，或饋贈，如對其他用戶或物品來源感到可疑，應善用平台的舉報功能，以助職員作出調查。