ChatGPT 六合彩 Bot｜ChatGPT 的應用不斷被用家發掘，連登近日有網民就利用 ChatGPT，開發了一個六合彩 Bot，用來生成不同注數的號碼組合，並揚言能增加中獎機會。不過其他網民就不太認同，並留言冷嘲熱諷。



ChatGPT加持易中啲？

網民使用 ChatGPT 的編程功能，製作出一個可以在 POE App 運行的六合彩 Bot。用家只要輸入簡單的指令，就能生成出一組，或多組 7 個數字的六合彩組合（複式），以幫助用家決定每期六合彩投注的號碼。

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連登仔破解漏洞

這個六合彩 Bot 看似有用，但連登仔一語道破：「咁同我去買電腦飛有咩分別」。確實，一般買六合彩就已經有隨機號碼的「電腦飛」選擇，與六合彩 Bot 的功能相同。而且，連登仔更發現 ChatGPT 並非真的隨機生成號碼，從 7 注的組合中，可看到 ChatGPT 只是把 1～7 號分散到每一注首個號碼，再把8～14 號分散到第二個號碼，如此類推。

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亦有網民幫樓主講好說話，認為「電腦飛」其實存有一個都市傳說，就是「電腦飛」生成的號碼，都不會中頭獎。因此用 ChatGPT 生成的號碼，就能解決這個問題。可是，如果都是隨機購買，何不隨手亂填，而要花多重功夫向ChatGPT查詢。

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資料來源：LIHKG