AirPods Pro 2 USB-C版或將登場｜自歐盟要求消費電子產品的統一充電規格起，就不斷傳出 iPhone 15 系列將棄用 Lightning 改為 USB-C 充電。而彭博記者 Mark Gurman 最新亦指出，AirPods Pro 2 將隨 iPhone 15 系列，同步推出 USB-C 版，而且爆出 Apple 將為 AirPods 加入多項新功能。



USB-C AirPods Pro 2

早在 3 月時，著名 Apple 分析師郭明錤已預測，Apple 發布會將會推出 USB-C 版 AirPods Pro 2。近日，彭博記者 Mark Gurman 在最新一期 Power On 專欄報導中，也同樣提出以上預測，Apple 將把 AirPods Pro 2 帶入 USB-C 規格單名中。

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測試聽力、體溫

Mark Gurman亦在報道中爆料，Apple 打算為 AirPods 加入多個新功能，其中包埋測試用家聽力。利用 AirPods 播放不同聲調，來測試用家的聽力健康情況，或與早前傳出以 AirPods 作為助聽器的功能有關。

另外，傳 Apple 正為 AirPods 加入體溫傳感器，用家配戴 AirPods 時，可以在用家耳道測量其體溫，以追蹤女性月經周期，幫助生育計埋，以及以體溫分析用家是否發燒，或患有其他疾病。

Adaptive Audio

以上兩個功能都需要大量時間關發，因此應暫不能在今年推出。不過，早在 WWDC 202 公布了的 Adaptive Audio 即將隨 iOS 17 更新，加入到 AirPods Pro 2 當中。Adaptive Audio 能利用 AI 偵測環境，自動調整降噪和通透模式，如用家開口說話時，就會自動降低音樂聲音，靈活性比現時手動切換降噪和通透模式提高很多。

資料來源：MacRumors、iDropNews

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