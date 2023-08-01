Edan呂爵安演唱會2023 MIRO加場8.1搶票攻略！HKTicketing快達票 6大購票攻略 附座位表+連結｜早前MIRROR公布將會在7月及8月舉行solo個人演唱會，Jer、姜濤、及Anson Lo後，終於輪到Edan 呂爵安於8月25－27日舉行的個人演唱會。當中8月25日更是MIRO加場！MIRO加場將於8月1日透過HKTicketing專售！想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



Mr. E is Calling！《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》】呂爵安演唱會即將舉行！費盡心思做守護你的死硬派、小諧星，E先生都只想 always by your side，盛夏之際，他更準備好連串精彩表演，帶你以多角度重新認識Edan呂爵安。

Edan呂爵安將於8月25日至27日，於亞洲國際博覽館 Arena舉行。今次MIRO們想購買8月25日加場，之前已經在MIRRORWEARE專頁登記，然後將於登記email內可收到MIRO專屬代碼。然後在8月1日於HKTicketing專頁中，輸入「MIRO 專屬代碼」便可以購入2張飛。

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👇Edan呂爵安 演唱會2023 座位表👇

Edan呂爵安演唱會2023 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「Edan呂爵安演唱會2023」座位表及門券價錢等資訊，$1080、$880及$580。

Edan呂爵安演唱會2023 演出日期

Edan呂爵安演唱會2023演出日期為8月25日至27日，當中8月25日為MIRO加場。

Edan呂爵安演唱會2023 公開發售資訊

早前公佈了Edan呂爵安演唱會2023 MIRO加場發售時間，將是8月1日上午10時於HKTicketing開售。

記者早在之前於HKTicketing快達票姜濤個人演唱會公售門券都成功搶購，當然第一時間與大家分享搶購心得。

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一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

Edan呂爵安演唱會2023何時舉行？如何搶購？ Edan呂爵安演唱會2023即睇購買連結及心得 Edan呂爵安演唱會2023 於哪個場地舉行？ 亞洲國際博覽館 Arena舉行 Edan呂爵安演唱會2023 門券詳情？ 座位價格為$1080、$880及$580

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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Edan呂爵安演唱會加場2023 ｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入HKTicketing，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會讓用家選擇進入購買「Edan呂爵安演唱會2023」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$880位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

1. 進入購買頁面

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。