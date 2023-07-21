在飛機上拍照記錄生活應該不少人都會做，但有一些不法之徒竟會在飛機上偷拍空姐的私密部位。日航曾有 6 成空姐表示疑有被偷拍過，而且之前在日本較難因此定罪。近日日本有關性犯罪規定的刑法修正草案，就終於通過了「性姿態攝影罪」（攝影罪），偷拍行為在飛機上也是違法會被拘禁。



根據《TBS NEWS》報導，日本通過了針對偷拍性姿勢的行為的「攝影罪」，一經定罪可罰3年以下拘禁或300萬日圓。而 ANA 在 7 月 12 日起，也在羽田機場第二航廈張貼海報宣傳「攝影罪」。海報上的插畫顯示出，把手機放在空姐制服下偷拍，就算在飛機上也是違法行為。同時，呼籲不應在未經空服員許可的情況下，拍攝空服員令其困擾。

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偷拍本身在飛機上合法？

當然 ，偷拍裙底這種行為，本身就涉及法律問題。不過由於日本全國沒有統一的法例取締這種行為，因此是以各個都道府縣的「迷惑防止條例」來判決。而在飛機上的偷拍，就要先確定是在那個縣的上空發生，才能按該縣的「迷惑防止條例」判決，存在一定難道。2012年就曾發生已逮捕飛機上偷拍的男除，但因以上問題沒有被起訴的寶例。因此「攝影罪」通過後，就能補充執法上的漏洞。

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5大科技產品手提寄艙限制

除了不應在飛機上作出偷拍行為外，上機時也有 5 樣常用的電子科技產品，要小心不要錯誤寄艙。首先電池、行動電源皆不可以寄艙，需要隨身上機。另外手機／筆電／平板電腦等行動裝置，在寄艙時應先關閉電源。充電式可發熱裝置就要把電池拿出來，與發熱部件分隔才能寄艙。

最後，自拍棒／相機腳架要留意其長度，如管徑 1cm 以下且可收縮後高度 60cm 以下，即可以手提行李登機；管徑 1cm 以上且伸縮後高度超過 60cm 以上者，便必須寄艙。

資料來源：TBS NEWS