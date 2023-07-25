JMGO堅果投影機N1系列港版實機試玩、＄6880起買到激光投影機？
JMGO 堅果投影機試玩｜要觀賞影片，除了最傳統的電視機以外，近年有不少用戶都追求有「影院感」、又可以提供更大屏幕視覺的投影機方案，而來自中國內地的品牌近年技術發展成熟，售價比起一般大牌親民，故即使只有水貨，仍能積累了不少粉絲基礎，例如在國內發展多年的 JMGO 堅果就是其中之一。
而近來 JMGO 就銳意衝出國際，近日更夥拍本地代理在香港推出國際版本的 JMGO 全新的 N1 投影機系列，《香港01》科技玩物記者就在其發布活動上作過初步試玩。
JMGO N1 系列三機試玩、面向各有不同
JMGO 在香港推出的國際版本 N1 系列投影機，主要的硬件與中國內地版本都一模一樣，主打 JMGO 自家的 MALC (Microstructure Adaptive Laser Control) 三色激光光學技術，據說可以直接發射紅色、綠色和藍色三種不同的激光，產生 110% BT.2020 的廣色域、色彩準繩度 Delta E <1。
利用 MALC 技術，JMGO 強調 N1 系列的投影機在光度充足之餘，可以輸出色彩準確的影像，亦因為如此，JMGO 官方規格中的亮度單位並非一般國際投影機所用的 ANSI，而是中國國內廠商協定的「CVIA 流明」。不過，N1 系列總共有 3 部不同型號，而各個型號定價有高有低，所面對的客群自然亦有所不同。
便攜之選 JMGO N1
首先全系列定價最便宜的就有 JMGO N1，支援 1080p 高清影像、HDR10 等不俗的影像參數，其重量是 JMGO N1 系列三機中最輕的一部，同時加入了手提手把設計，方便用戶將其帶到戶外，例如露營之類就相當適合。
唯一明顯的缺點是亮度只有 800 CVIA 流明，是同系列三部機中最暗一部，使用時要盡量避免外部光源干擾。
JMGO N1 香港版售價＄6880
家用選 JMGO N1 Pro、N1 Pro Ultra
而如果是家庭影音使用，最好還是選擇定位更高一階的 JMGO N1 Pro 或 N1 Ultra；兩部較高階的型號都有著更高的亮度，分別有 1500 CVIA 流明及 2200 CVIA 流明，其中 JMGO N1 Ultra 更支援了同價位投影機中少見的 4k 解像度。
在音響方面，JMGO N1 Pro 及 Ultra 兩機都同樣配置 10W Dolby Digital 音箱，比只有 5W 輸出水平的 JMGO N1 高出一倍。
JMGO N1 Pro 及 Ultra 機身都較重，並不預期用戶將其經常移動，但就加入了支援 135°垂直、360°水平調節的雲台支架，除了 N1 系列所有機內都加入的自動梯型校正畫面功能，N1 Pro、N1 Ultra 又支援識認布幕的自動畫面校正功能，在設定投影機時更為方便。