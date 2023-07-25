JMGO 堅果投影機試玩｜要觀賞影片，除了最傳統的電視機以外，近年有不少用戶都追求有「影院感」、又可以提供更大屏幕視覺的投影機方案，而來自中國內地的品牌近年技術發展成熟，售價比起一般大牌親民，故即使只有水貨，仍能積累了不少粉絲基礎，例如在國內發展多年的 JMGO 堅果就是其中之一。



而近來 JMGO 就銳意衝出國際，近日更夥拍本地代理在香港推出國際版本的 JMGO 全新的 N1 投影機系列，《香港01》科技玩物記者就在其發布活動上作過初步試玩。

JMGO N1 系列三機試玩、面向各有不同

JMGO 在香港推出的國際版本 N1 系列投影機，主要的硬件與中國內地版本都一模一樣，主打 JMGO 自家的 MALC (Microstructure Adaptive Laser Control) 三色激光光學技術，據說可以直接發射紅色、綠色和藍色三種不同的激光，產生 110% BT.2020 的廣色域、色彩準繩度 Delta E <1。

利用 MALC 技術，JMGO 強調 N1 系列的投影機在光度充足之餘，可以輸出色彩準確的影像，亦因為如此，JMGO 官方規格中的亮度單位並非一般國際投影機所用的 ANSI，而是中國國內廠商協定的「CVIA 流明」。不過，N1 系列總共有 3 部不同型號，而各個型號定價有高有低，所面對的客群自然亦有所不同。

JMGO N1 系列三部機硬件各異，但軟件方面就預載了 Android TV，可以裝 Apps，又可以 Chromecast 方式播放手機內容，播放應用的廣度比國內版本更佳（蔡浩騰 攝）

便攜之選 JMGO N1

首先全系列定價最便宜的就有 JMGO N1，支援 1080p 高清影像、HDR10 等不俗的影像參數，其重量是 JMGO N1 系列三機中最輕的一部，同時加入了手提手把設計，方便用戶將其帶到戶外，例如露營之類就相當適合。

唯一明顯的缺點是亮度只有 800 CVIA 流明，是同系列三部機中最暗一部，使用時要盡量避免外部光源干擾。

JMGO N1 系列雖然全以激光為內部光源，然而 N1 的輸出亮度就略嫌不足，使用時需要注意（蔡浩騰 攝）

JMGO N1 香港版售價＄6880

家用選 JMGO N1 Pro、N1 Pro Ultra

而如果是家庭影音使用，最好還是選擇定位更高一階的 JMGO N1 Pro 或 N1 Ultra；兩部較高階的型號都有著更高的亮度，分別有 1500 CVIA 流明及 2200 CVIA 流明，其中 JMGO N1 Ultra 更支援了同價位投影機中少見的 4k 解像度。

在音響方面，JMGO N1 Pro 及 Ultra 兩機都同樣配置 10W Dolby Digital 音箱，比只有 5W 輸出水平的 JMGO N1 高出一倍。

JMGO N1 Pro 及 Ultra 機身都較重，並不預期用戶將其經常移動，但就加入了支援 135°垂直、360°水平調節的雲台支架，除了 N1 系列所有機內都加入的自動梯型校正畫面功能，N1 Pro、N1 Ultra 又支援識認布幕的自動畫面校正功能，在設定投影機時更為方便。

JMGO N1 Pro 香港版售價＄10,880

JMGO N1 Ultra 香港版售價＄14,880