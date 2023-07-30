iPhone網上騙案｜網上購物已經成為不少人首選的購物途徑，然而網購暗藏陷阱，尤其是電子產品，如果因為貪小便宜而在不明來歷的網店購物，就有可能做成重大損失。



台男＄1500 想買 iPhone 14 Pro Max、最後變了「生果刀」？

iPhone 14 Pro Max ＄1500 買到？（資料圖片）

近日有一名台灣網民在 Facebook 群組分享了有關網購 iPhone 的搞笑騙案。據該名網民所講，在他工作的工司中，有一名公司的近60歲同事在手機意外損壞後，急於更換新手機。

然而在正規的連鎖店、官方店以外，該名年長同事就在網上自己找到一則驚人的優惠：只需支付 6000 元台幣（折算約港幣＄1500），即可擁有全新的iPhone 14 Pro Max 512GB。

類似的一頁式詐騙網頁，曾經非常流行，現在仍時有在 Facebook 或 Google 廣告中出現（網上圖片）

儘管有人提醒他可能陷入詐騙陷阱，該同事仍然一意弧行、堅信自己撿到了便宜，繼而下單購買了這部 「iPhone 14 Pro Max」；當收到到貨通知後，該同事在充滿期待地前往便利商店領取他在網頁上訂購的iPhone 14 Pro Max 512GB。

然而，當他回到辦公室後，包裝內等著他的並非他期待已久的全新 iPhone 14，而是一把包裝得非常嚴實的水果刀。

6 大網購詐騙危險特徵

此故事在網上公開後，不少網民對於開帖者同事的經歷完全不表同情，認為這類型的網頁詐騙已經存在良久，到現在還要自投羅網著實是智商堪憂。但其實網上購物真是危機四伏，一不小心下一個被騙的可能就是你，以下就歸納出幾個網上常見的騙徒手法特徵，特徵越吻合，其為騙徒的機會就越大👇👇👇