Back To School 大專筆電優惠｜Apple 早前推出 Back To School 官方教育折扣優惠，但如果想要在新學年前購入新的 MacBook／iPad，除了經 Apple 買機，亦可以留意一下大專院校電腦優惠「U-MAC Program」。



U-MAC Program 2023 參與院校及優惠日期

2023 年度的 U-MAC Program 依然支援全數 6 個消費券付款平台，同時提供的折扣幅度亦比 Apple 的教育優惠更強！與往年一樣，U-MAC Program 參與的大專院校共有 13 間，而每間院校的優惠開展時間有不同👇👇👇

U-MAC Program 2022 合資格院校：

已開始優惠計劃

－香港教育大學

－香港理工大學

－香港科技大學

－職業訓練局

－香港大學



未開始優惠計劃

－香港中文大學／香港中文大學專業進修學院（8月21日開始）

－香港浸會大學（8月9日開始）

－香港都會大學（8月17日開始）

－香港大學專業進修學院（未有日期）

－香港城市大學（未有日期）

－嶺南大學（8月7日開始）

－香港恒生大學（未有日期）

－香港理工大學專業及持續教育學院（未有日期）



U-MAC Program 2023 26部iPad／Mac優惠

今年度的 U-MAC Program 繼續有多款不同的 MacBook 以及 iPad 以優惠價發售，連才推出市場不久的 16 吋 M2 Pro 型號的 MacBook Pro 都在優惠名單當中，減價幅度亦十分吸引。

另外以恒生信用卡簽賬達 HK$6,000 或以上，可獲最多額外 $600 +FUN Dollars 回贈或120,000 yuu積分回贈，如果連同所有優惠計，新版本的 MacBook Pro 可以減足 ＄3700。

最受大專生歡迎的 MacBook Air，最多可以減＄2044 入手（圖 U-MAC Program）

👇👇👇按圖放大看 26 部 U-MAC Program iPad／Mac 各型號及優惠👇👇👇