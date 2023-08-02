小米Redmi 12 5G發表｜大芒大電5G千元機、首見Qualcomm S4 Gen2

撰文：蔡浩騰
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小米 Redmi 12 5G 發表｜5G 連線登場數年，已經成為了新出廠手機的基本配置，近年亦逐漸下放至更平價的機種，小米剛剛發表的入門新作 Redmi 12 5G 更是將價格門檻再拉至新低！

小米 Redmi 12 5G 平價登場

小米旗下的平價手機已有相當歷史，在剛過去的 7 月尾，更是以平價為主軸的 Redmi 品牌之 10 周年。就如 10 年前趕絕了中國大陸的山寨機一樣，小米在 8 月 1 日於印度市場發表的 Redmi 12 5G 亦從價格角度改變了 5G 手機的生態。

Redmi 12 早前已經在國際市場推出過 4G 版本，而剛發布的 Redmi 12 5G 就繼續以極平價作為招徠，會率先在印度發售，售價以 10,999 印度盧比起、換算港幣即約＄1050 左右，同價位中絕大多數都是 4G 機種，Redmi 12 5G 算是最平價的 5G 手機之一。

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市場首部 Qualcomm S4 Gen2 入門機

雖然平價，但 Redmi 12 5G 內置的處理晶片為市場首發的入門級新作 Qualcomm Snapdragon 4 Gen2，為同級機中首次見到的 4nm 製程處理器，足以應付日常絕大部份的操作之餘減低能耗。

Redmi 12 5G 內置的處理晶片為市場首發的 Qualcomm Snapdragon 4 Gen2（圖 小米）

Redmi 12 5G 作為平價機，一樣有不俗的耐用度，機背採用玻璃物料、為 Redmi 系列機首次採用類似設計，並支援 IP53 防水防塵。

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Redmi 12 5G 其他主力賣點還有平價機常見的「大芒大電」 － 屏幕方面，Redmi 12 5G 的機面加入了 6.79”、90Hz 更新率的 LCD 大屏幕，內置 5000mAh、支援 18W 快速充電。

5000mAh大電可以支撐 28 日待機時間（圖 小米）

在拍攝硬件方面，Redmi 12 5G 因為成本關係，沒有太多花巧之處，但依然有雙鏡頭，其中作為主力的是 5000 萬像素的主鏡頭，另有一支沒有太大用處的 200 萬像素微距鏡；前置鏡頭則為 800 萬像素、像素尺寸達  1.12µm，相信有著不俗的自拍性能。

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