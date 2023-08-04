香港航空免費機票｜第二輪8月7日搶飛連結｜香港國際機場「飛遇世界鉅賞」與香港航空合作送出2.5萬張$0免費機票，第2階段將於8月7日星期一早上舉行，次輪將有9,800張機票，可選目的的有7個，還包括20公斤寄艙行李！即睇活動連結、開始時間等重要情報！



香港航空免費機票第二輪｜搶飛日期

香港航空 x 香港國際機場「飛遇世界鉅賞」第2次免費往來香港機票搶飛活動將於2023年8月7日舉行，今次將派發9800張機票，8月還會有最後第3次搶飛機會。

香港航空免費機票第二輪｜搶飛時間



香港航空 x 香港國際機場「飛遇世界鉅賞」第2輪開搶時間為8月7日早上10時。

香港航空免費機票第二輪｜搶飛連結



香港航空「READY SET GO! 免費往來香港機票」搶飛活動於香港航空網頁進行，Bookmark定啦！

中文版連結：bit.ly/3DoNMds 英文版連結：bit.ly/3pPZKK5

香港航空免費機票第二輪｜飛往目的地



根據香港航空網頁所示，8月7日將提供由香港出發至7個目的地的來回機票，包括：曼谷 （BKK)、三亞 (SYX)、北京大興國際 (PKX)、杭州（HGH）、名古屋 (NGO)、南京 (NKG)、首爾 (ICN)，已包20公斤寄艙行李。

香港航空免費機票｜事前準備



根據上點UO鬥快搶的經驗，事前準備如下：

1）與旅遊證件上相同的姓氏／名字（年滿12歲方可參與）

2）旅遊證件編號

3）香港身份證編號

4）出生年/月/日

5）由於$0機票不包括稅項、附加費及其他收費用，搶飛前最好準備信用卡資料

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香港航空免費機票｜條款需知

港航公司表示所有機票由香港國際機場「 #飛遇世界鉅賞 」活動送出，不包括相關稅項、附加費及其他收費。旅客須自行承擔一切相關費用。機票以先到先得的形式送出並以系統紀錄為準。數量有限，須受有關細則及條款約束。