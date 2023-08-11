iOS 17實測NameDrop、Standby Mode，iPhone 15入手後必用兩大新功能｜iPhone 15系列即將推出，同時全新iOS 17亦都同步推出，加入不少新功能的iOS 17其中有2個新功能非常實用，包括Standby Mode（待機模式）以及NameDrop，究竟如何設定及使用呢？



iOS 17即將與iPhone 15一同推出，今次iOS 17將會加入不少實用新功能，當中記者特別喜歡當中兩個功能，這就是Standby Mode（待機模式）以及NameDrop，兩個新功能不單十分有型，而且實用性十足。今次就先以iOS 17 Beta版本實試這兩個新功能，教大家如何設定及使用。

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Standby Mode待機模式設定及實用方法

iOS 17新加的Standby Mode待機模式，如擁有Always on display的機款（如iPhone 14 Pro），更可以永遠保持屏幕亮度不進睡眠狀態，增加平時利用MagSafe充電待機時屏幕可當作時鐘、相架，甚至智能家居操作等，非常實用。

選擇一個合適的MagSafe充電座，配合iOS 17的待機模式，即可當作座枱時鐘使用。（圖為BELKIN BOOST CHARGE PRO 2合1MagSafe充電座）

手機升上iOS 17之後，進入設定＞待機模式內，便可以啟動「待機模式」，而且可以同時打開「夜間模式」以及「永遠開啟」（如擁有Always on display的iPhone 14 Pro系列才有的功能）。

設定完畢，便可以將手機利用MagSafe充電時，轉為橫向模式時，便會自動轉換成Standby Mode專用畫面，可以在這畫面中看到時間、日期、日曆、備忘錄、天氣、相簿等功能，而且更可以將家居智能操作面板放在待機模式畫面。

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另外，如果大家設定了「夜間模式」時，當晚上或暗昏的房間時，畫面的圖像會轉化成不會傷眼的紅色主題線條。

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NameDrop設定及實用方法

NameDrop正是iOS 17中另外新加入與友人即時交換聯絡資料的方法，只要一拍埋兩部iPhone，便可以立刻將自己的個人聯絡方式。

一拍埋部iPhone就可以即時分享個人聯絡資料

需要使用NameDrop首先雙方都已經升級至iOS 17，然後兩者iPhone都開啟了Wi-Fi及藍牙功能，另外其中台AirDrop功能未開啟亦不會成功利用NameDrop交換資料。使用NameDrop時，只需要將兩台iPhone機頂接近，畫面便會出現十分型格的動畫，然後便會將各自的「名片」傳送至對方。

．如何製作NameDrop名片？

用家只需要在電話＞通訊錄內，可以點按「我的卡片」，在內便可以製作自屬於自己的名片，如換上不同圖片、名字格式等。