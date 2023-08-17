國泰航空優惠 Special fares 8月17日開售，附連結及訂票詳情｜CX將提供10萬張經濟客艙特價機票，30個航點包括東京、倫敦！國泰航空表示，是次為期兩週的機票優惠，是紀念CX航線網絡逐步復常，希望令更多香港市民飛躍世界，玩盡不同熱門航點！



8月17日下午2時更新 國泰機票優惠碼及購票步驟

進入國泰網頁後，只需要在一般搜尋頁面，優惠碼輸入「CX24FARES」，搜尋以下指定日期及地點來回機票航班，便可以搜出優惠票價。

國泰機票優惠｜售票日期及時間

售票日期為香港時間2023年8月17日下午2時正，至8月30日下午11時59分（機票出發日期由2024年1月1日至6月30日）

國泰機票優惠｜搶飛連結

國泰航空特選優惠全城起飛主頁連結：https://bit.ly/3OuiW8c

國泰機票優惠｜30個航點

雖然正式票價尚未公開，但小道消息就爆了一些航班的約價：約$1,200來回台北、&2980來回東京、約$2,000來回曼谷、首爾及其他亞洲地區，來回歐洲多個地區只需約$5938，且全部連稅及已包行李！

短線：曼谷 (BKK)、重慶 (CKG) 、福岡 (FUK)、海口 (HAK)、杭州 (HGH)、首爾(ICN) 、高雄 (KHH)、吉隆坡 (KUL)、東京(成田) (NRT)、名古屋(NGO)、北京 (PEK)、上海 (浦東) (PVG) 、新加坡 (SIN)、青島 (TAO)、成都 (TFU)、台北 (TPE) 、西安 (XIY) 及廈門 (XMN)



短線：曼谷 (BKK)、重慶 (CKG) 、福岡 (FUK)、海口 (HAK)、杭州 (HGH)、首爾(ICN) 、高雄 (KHH)、吉隆坡 (KUL)、東京(成田) (NRT)、名古屋(NGO)、北京 (PEK)、上海 (浦東) (PVG) 、新加坡 (SIN)、青島 (TAO)、成都 (TFU)、台北 (TPE) 、西安 (XIY) 及廈門 (XMN)



詳細航班日期請參閲條款及細則，設有不適用日期。優惠機票數量有限，售完即止。

國泰機票優惠｜事前準備

今次CX特價機票並非$0機位，所以你是需要付錢的，事前需要準備的東西如下：

－與旅遊證件上相同的姓氏／名字

－旅遊證件編號

－香港身份證編號

－出生年/月/日

－信用卡資料