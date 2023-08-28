iPhone忌放床邊充電｜為了起床時手機能是滿電狀態，盡大部分用家都會在睡前為手機充電。同時，由於睡前要玩手機，因此手機會放在床邊使用和充電，但原來這有機會影響睡眠質素，Apple 官方亦警告用家不應把 iPhone 放在床邊充電。



根據 AARP 報導指，一家獨立的科學研究機構針對電磁場對人體健康影響的研究發現，電磁場對生物鐘（biological clock）有一定程度影響，特別是在深層睡眠時，這個影響會干擾了睡覺和起床的時間。

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研究發現，手機在充電時會釋放出電磁場，從而影響用家的睡眠質素，使用家因睡眠不足或睡眠質素久佳，而出現疲乏，甚至焦慮問題。因此，Apple 建議用家為 iPhone 充電時，不應放在床頭或太接近身體，最好使用飛行模式，甚至把 iPhone 關機，盡可能減低對睡眠質素的影響。

除此之外，Apple 亦分享 iPhone 充電時的其他安全要點，同樣提到放在床邊充電的危險。Apple 官網指出，身體如長時間接觸有熱度的表面，可能會令身體不適或受傷。因此，當 iPhone 叉電時，避免放在毯子、枕頭或是身體下方，除了會令身體造成不適外，更有機會令電池過熱引致短路起火。

iPhone充電禁忌｜Apple警告用家勿在此3大位置充電 嚴重恐引火災

勿犯4大充電禁忌👇

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在選擇充電設備上，建議使用「Made for iPhone」或其他符合適用國際規定和安全性標準的 USB 線或電源轉接器。當用家使用受損的連接線或充電器，或在潮溼情況下進行充電，有機會產生漏電情況，或短路導致火災。

資料來源：Apple官網、AARP