WhatsApp 一機多帳號｜WhatsApp 發展多年，目前已經是是工作、生活上都離不開的手機通訊必備 Apps 之一，然而有不少用戶未必只擁有一個帳戶，例如將私人／工作用手機分開的話，就可能需要多帶備一部手機了；但在不久的將來，WhatsApp 終於加入新的功能以方便這批用戶。



WhatsApp 將加入一機多帳號功能

一機多帳號可以實現的話，應該有不少用戶感到實用（網上圖片）

繼加入一帳號多機的功能之後，一直有傳 WhatsApp 會跟隨其他同類型的 IM Apps 加入一機多帳號的功能以方便用戶，而就在最新推出的 2.23.18.7 的 Android Beta 試用版本 WhatsApp 當中，WhatsApp 方面就將此功能優先推送予一部份的 Beta 測試用戶，按照目前的開發完成度而言，WhatsApp 的一機多帳號功能將會在不久的將來正式實裝。

從 Beta 版本流出的畫面所見，未來新版本的 WhatsApp 在介面上將迎來大革新，而一機多帳號功能的設定介面亦會在設定頁面的當眼位置，按下即可以為手機加入主帳戶以外的另一新帳戶。

一機多帳號功能的設定介面亦會在設定頁面的當眼位置，按下即可以為手機加入主帳戶以外的另一新帳戶。（圖 WABetaInfo）

一部手機最多可以加入幾多個 WhatsApp 帳戶，暫時仍是未知之數，然而可以肯定的，是在 WhatsApp 一機多帳號的功能實裝之後，WhatsApp 用戶就不需要另外設定一個 WhatsApp Business 戶口，或是另外裝一些權限不明的 Apps，都可以方便地在同一部手機中使用多個 WhatsApp 帳戶了。