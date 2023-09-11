iPhone 15 系列尺寸、重量｜距離 Apple 新品發布會只剩 2 天，雖然 iPhone 15 系列的功能相當吸引，然而作為每天帶出帶入的手機，流動性絕對十分重要，有外媒就掌握了 iPhone 15 系列中三部新機的尺寸和重量信息，其中 Pro 機系列就最為驚喜。



iPhone 15：與上代比較幾乎不變

據悉，iPhone 15 iPhone 15的尺寸和重量與 iPhone 14 相似，保持與上代完全相同的厚度，設備的長度和寬度變化可以忽略不計。

iPhone 15 Pro 系列機種模型流出（圖 Twitter）

iPhone 15 將繼續使用與 iPhone 14 完全相同的中框材料、6013 T6鋁，據目前的資料所知，iPhone 15 也沒有重大的結構變化，也就很容易理解為什麼標準版本 iPhone 15 的重量、尺寸十分接近iPhone 14。

iPhone 15 尺寸和重量：

厚度：7.8mm（上代 7.85mm）

長度：147.6mm（上代 146.7mm）

寬度：71.6mm（上代 71.5mm）

重量：171g（上代 172g）

iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max：首次使用「5級鈦」

iPhone 15 Pro 系列機種模型流出（圖 Twitter）

對比起 iPhone 15，iPhone 15 Pro、Pro Max 在機身外觀上的變化就更大。雖然厚度上兩部機種稍為增加，但因為機身邊框物料改用了全新的鈦金屬，整體重量卻有顯著的減少。

iPhone 15 Pro 尺寸和重量：

厚度：8.25mm（上代 7.85mm）

長度：146.6mm（147.5mm）

寬度：70.6mm（71.5mm）

重量：188g（上代 206g）

iPhone 15 Pro Max 尺寸和重量：

厚度：8.25mm（上代 7.85mm）

長度：159.9mm（上代 160.7mm）

寬度：76.7mm（上代 77.6mm）

重量：221g（上代 240g）

iPhone 15 Pro 系列所用的鈦為 Ti-6Al-4V 成份表（圖 MyDrivers）

而在更為輕量之外，據消息指 iPhone 15 Pro 系列所用的鈦為 Ti-6Al-4V、亦即是行內俗稱的「5級鈦」，是一種用於各種行業的鈦合金，以其出色的耐腐蝕性而聞名。該等級是強度、耐腐蝕性、焊接性和可加工性的優秀組合，是許多應用領域的首選。