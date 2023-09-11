晚上關燈玩手機致青光眼｜手機已經成為現代人生活中不可或缺的一部分，晚上熬夜玩手機，更是不少手機用戶的日常，問題存在於男女老少各階層，然而卻少有人認真看待這種行為對眼睛的傷害，到真正出現健康問題時隨時已經太遲。



27 歲女子長期夜間玩手機、突發青光眼

據內地傳媒報導，現居中國武漢的27歲周姓女士，從事文秘工作，每天對著電腦工作，回到家中又經常在睡前關燈玩手機、直到半夜時份。在約 3 年前，周女士的左眼曾出現腫脹、視物模糊等症狀，休息後就能基本恢復，便一直沒在意，然而在一周前，她的左眼突然劇痛且伴有頭疼，這才急忙趕到當地醫院就診。

經檢查發現，周女士先天眼睛房角窄，左眼眼壓高達 36mmHg（正常眼壓為 10—21mmHg），右眼眼壓 15.4mmHg，被診斷為雙眼慢性閉角型青光眼。接診醫生青光眼科主任吳立平稱：「雖說患者的左眼視力還有0.8，但該眼病情已經發展到了中期，視神經萎縮了30%左右、視野缺損。而發病的誘因，很可能與長時間摸黑刷手機有關。」

晚上熬夜玩手機是不少手機用戶的日常（網上圖片）

吳立平為周女士進行了左眼手術治療，考慮到周女士右眼50%的房角關閉，為了預防青光眼發作還進行了虹膜周邊切除手術。據了解，青光眼手術的直接目的不是提高患者的視力，而是降低眼內的壓力，防止高眼壓繼續對視神經造成損傷，從而減緩或防止青光眼病情的進展，保留目前的視功能。目前，周女士雙眼病情恢復良好，左眼眼壓穩定在正常值，即將出院。

熬夜玩手機、易致 4 大眼疾

近年來，由於電子設備的普及，眼鏡發病有年輕化趨勢，專家提醒，長期深夜玩手機除了傷害眼睛，還可能引起失眠，誘發頸椎病。中國中央電視台日前於報導中就引用醫生意見，提醒觀眾勿在黑暗中玩手機，指會提升青光眼的患病風險。

央視又曾有報導，對中老年人而言，手機光線對眼底黃斑部、對晶體的刺激，都會導致白內障、黃斑病變的發生率增高。

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