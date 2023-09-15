華為Huawei Watch GT4｜在強勢發布 Mate 60 系列等新手機之後，華為近日明顯正在部署重登國際舞台，而在國內發表幾部手機之後，稍早之前他們又在西班牙巴塞隆拿舉行了另一個新品發布會，帶來旗下全新的穿戴式新品，當中就包括了皇牌手錶系列新一代 Watch GT 4。



傳統名錶設計 Watch GT 4

Watch GT 4 今代繼續採用雙尺寸設計，造型上模仿高端品牌名錶設計，在圓形錶盤的基礎上採用全新幾何美學設計語言，推出具八邊棱角設計的 46mm 版本和帶有閃耀光環設計的 41mm 兩個版本，兩個版本的內置電池都可以運行達兩星期。

Huawei Watch GT 4 46mm

Huawei Watch GT 4 41mm

Huawei Watch GT 系列一向塞入大量的旗艦功能，Watch GT 4 在功能上主力基於今年稍早上市的 Watch GT 3 作出補強，最強賣點為採用全新智能向星天線設計，搭載五星雙頻定位系統，定位準確度較上一代提升 30%，又繼續保留了 100m 水深的潛水模式。

在一向全面的健體監測功能方面，Watch GT 4 就支援逾 100 種運動模式，又帶來全新活力三環以及勳章激勵應用，提升運動趣味體驗,並幫助用戶養成健康的生活習慣，與此同時，Watch GT 4 又全新升級的 TruSeen 5.5 + 體徵監測技術和 AI 演算法，使運動心率監測更加準確。

在運動、睡眠監測之外，Watch GT 4 亦支援全新升級的女性生理週期管理 3.0，可智能預測女性用戶生理期；支援睡眠呼吸暫停風險檢查，根據風險等級提供分層分級的專業建議，讓健康管理更全面。

Huawei Watch GT4 系列在功能上算是目前智能手錶界數一數二位置，不過在售價方面就僅為 250 歐羅（換算港幣約＄2000）起，性價比十分不俗。據官方資料指，Huawei Watch GT 4 系列有機會於稍後時間在香港上市，不過確切日期及售價就有待進一步公布。

真．黃金智能手錶 Watch GT 4 Ultimate Gold Edition

除了兩個尺寸的 Watch GT 4 之外，華為方面亦在同場發表了旗下首枚加入黃金物料製造的智能手錶 Watch GT 4 Ultimate Gold Edition，其錶圈、錶冠、蝴蝶扣等部位採用了 18K 金材質，錶帶則是採用了鈦金屬。

而由於是特別定製版本，Watch GT 4 Ultimate Gold Edition 的定價高達 2999 歐羅（換算為＄25000 港幣左右），是歷來最昂貴的智能手錶之一。