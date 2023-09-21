iPhone 15 5倍長焦鏡｜Apple iPhone 15 系列在 9 月 22 日就正式上市發售，今代的 Pro Max 型號升級幅度最為明顯，尤其是拍攝系統方面首次加入了 Tetraprism 四棱鏡折射鏡頭，以營造 5 倍的光學變焦效果。然而 5 倍光學變焦在手機界已非新事，自然就有聲音質疑為何 Apple 不能像 Samsung 等大廠一樣使用 10 倍光學變焦鏡。



變焦鏡倍數太高就很難用？

日前，Apple 相機軟件工程部門的副總裁 Jon McCormack 以及產品營銷高級總監 Maxime Veron 接受外媒 Numerama 的專訪，探討 iPhone 由初代到 iPhone 15 多年以來的相機鏡頭發展里程，並直接回應了手機鏡頭變焦倍數的疑問。

Apple iPhone 15 Pro Max 首次加入了四棱鏡折射鏡頭，以營造 5 倍的光學變焦效果（圖 Apple ）

Jon McCormack 在採訪中表示，iPhone 15 Pro Max 的長焦鏡頭採用了 Apple 迄今為止最先進的相機防抖系統，結合了光學防抖和自動對焦3D感應器偏移模塊。與10倍鏡頭相比，iPhone 的 5 倍變焦鏡頭的防抖效果「好得令人難以置信」。

「我們可以非常好穩定 5 倍變焦，但如果你看看 10 倍變焦的操作，除非你手持非常穩定或使用三腳架，否則很難使用。」Jon McCormack 補充道。

iPhone 鏡頭以「社交」為主？

而產品營銷高級總監 Maxime Veron 的論點就更為強而有力，直指出 Samsung Galaxy S23 Ultra 雖然擁有更強變焦倍數，但同樣有明顯的弱點：「我們的變焦鏡光圈為 f/2.8，這使我們能夠獲得出色的光線管理；相對於 S23 Ultra的 f/4.9 光圈，iPhone 15 Pro Max 的長焦鏡似乎更適合拍攝美麗的夜景照片。」

iPhone 是一個非常適合用於社交的相機（圖 Apple）

Samsung Galaxy S23 Ultra 由兩代前起已經擁有 10x 光學變焦鏡，且以數碼變焦手段提供 100 倍數的 Space Zoom 功能，而 Apple 方面似乎就沒有打算與之直接競爭，即使在 iPhone 15 Pro Max 之上，數碼變焦亦只限制在 25 倍以內，兩名高層在訪問中更表明這樣的競爭毫無必要。

「我們建造的相機是供人們使用的」Jon McCormack 強調。「iPhone 是一個非常適合用於社交的相機。10倍變焦、240 或 250mm等效焦距，人們之間的距離非常遙遠。你會失去那種親密感。」