iPhone15為何不用10倍長焦鏡？Apple高層親回：倍數大就不好用

撰文：獲殼依毒間
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iPhone 15 5倍長焦鏡｜Apple iPhone 15 系列在 9 月 22 日就正式上市發售，今代的 Pro Max 型號升級幅度最為明顯，尤其是拍攝系統方面首次加入了 Tetraprism 四棱鏡折射鏡頭，以營造 5 倍的光學變焦效果。然而 5 倍光學變焦在手機界已非新事，自然就有聲音質疑為何 Apple 不能像 Samsung 等大廠一樣使用 10 倍光學變焦鏡。

變焦鏡倍數太高就很難用？

日前，Apple 相機軟件工程部門的副總裁 Jon McCormack 以及產品營銷高級總監 Maxime Veron 接受外媒 Numerama 的專訪，探討 iPhone 由初代到 iPhone 15 多年以來的相機鏡頭發展里程，並直接回應了手機鏡頭變焦倍數的疑問。

Apple iPhone 15 Pro Max 首次加入了四棱鏡折射鏡頭，以營造 5 倍的光學變焦效果（圖 Apple ）

Jon McCormack 在採訪中表示，iPhone 15 Pro Max 的長焦鏡頭採用了 Apple 迄今為止最先進的相機防抖系統，結合了光學防抖和自動對焦3D感應器偏移模塊。與10倍鏡頭相比，iPhone 的 5 倍變焦鏡頭的防抖效果「好得令人難以置信」。

「我們可以非常好穩定 5 倍變焦，但如果你看看 10 倍變焦的操作，除非你手持非常穩定或使用三腳架，否則很難使用。」Jon McCormack 補充道。

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iPhone 鏡頭以「社交」為主？

而產品營銷高級總監 Maxime Veron 的論點就更為強而有力，直指出 Samsung Galaxy S23 Ultra 雖然擁有更強變焦倍數，但同樣有明顯的弱點：「我們的變焦鏡光圈為 f/2.8，這使我們能夠獲得出色的光線管理；相對於 S23 Ultra的 f/4.9 光圈，iPhone 15 Pro Max 的長焦鏡似乎更適合拍攝美麗的夜景照片。」

iPhone 是一個非常適合用於社交的相機（圖 Apple）
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Samsung Galaxy S23 Ultra 由兩代前起已經擁有 10x 光學變焦鏡，且以數碼變焦手段提供 100 倍數的 Space Zoom 功能，而 Apple 方面似乎就沒有打算與之直接競爭，即使在 iPhone 15 Pro Max 之上，數碼變焦亦只限制在 25 倍以內，兩名高層在訪問中更表明這樣的競爭毫無必要。

「我們建造的相機是供人們使用的」Jon McCormack 強調。「iPhone 是一個非常適合用於社交的相機。10倍變焦、240 或 250mm等效焦距，人們之間的距離非常遙遠。你會失去那種親密感。」

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