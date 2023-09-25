iPhone 15 USB-C 充電線燒機｜Apple iPhone 15 系列在上周五（9月 22 日）正式上市，雖然 Pro 機仍然一機難求，但已購買新機的用戶已經陸續收到自己的新愛機，此時卻傳出用非原廠線充電會「燒機」？。



iPhone 15 用非原廠 USB 線充電會燒機？

今代 iPhone 轉用 USB-C 介面作充電及資料傳輸，難得與手機界其他廠商統一標準，在發布前，就有消息指 Apple 會採用自家的獨立標準，令 iPhone 15 不能使用 Apple 出品以外的充電線，然而這個傳聞在 iPhone 正式發布之後就已經被破解，Apple 方面並未有為專用的 USB-C 冠上 Made for iPhone 的獨家標準。

網傳用他廠出品為 iPhone 15 充電會燒機（圖 微博）

不過就在 iPhone 15 發售後，就有中國內地的手機店「提醒」用戶：

「拿到了蘋果iPhone 15系列機型的朋友，切記不要嘗試用安卓的Type-C數據線去充電，單排9針和單排11針，間隙稍小，運氣不好會燒機。」數千元、甚至過萬元一部 iPhone 15，卻有可能一條百多元的 USB 線而燒機，非常駭人聽聞，但真相又是如何？

Apple 說明：「單排9針和單排11針」說法並不存在

其實 Apple 在官方說明中已經講明，新一代的 iPhone 15 系列所採用的是「USB-C 標準」，只要支援此標準的線材及充電器都可以為 iPhone 15 系列機充電；而這種規格既然是業界的統一標準，其實本來就不存在「單排9針和單排11針」的設計分歧。

其實 Apple 在官方說明中已經講明，新一代的 iPhone 15 系列所採用的是「USB-C 標準」

回顧 USB-IF 在 2014 年公布的 USB-C 1.0 標準（現在已經進入 3.0 世代），當時已經講明 USB-C 介面為上、下兩邊各 12 針、即加總 24 針的設計，即使有部份線材可能會因功能不同而令某部份針不會通電，但整體 24 針的設計並不會因此而改變，自然也就不會因為「針數」不同而燒機。

USB-C 標準早已出台近10年，即使功能、功率有變，其 24 針設計卻是由始至終沒有變過（圖 USB-IF）

然而，各位 iPhone 15 的手機用戶，在購買充電線時亦可以留意不要購買不知名品牌的便宜充電線，因為即使同樣是 USB-C 介面，內裡的物料卻可能摻雜了不同的物質、影響充電性能，如果電壓時高時低，更有可能真的導致 iPhone 的充電損壞。