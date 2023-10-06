iPad 新品 2023｜繼上年 10 月發布 M2 晶片版本的 iPad Pro 以及新版本的 iPad 10 以後，Apple 原來已經有整整一年沒有發布新的平板了，而據聞 Apple 即將在未來數月內一舉更新旗下幾條 iPad 產品線，最近更有不同新 iPad 的規格在網上曝光。



iPad mini 7 規格有望與 iPhone 15 看齊？

分析師郭明錤在2022年12月報告稱，蘋果一直在開發一款新的 iPad mini，預計在 2023 年底或 2024 年初推出。這一消息其後來得到了不同的來源引證，包括 Twitter 爆料者 ShrimpApplePro 以及 9to5Mac 等等，然而確切的推出時間尚不清楚。

新版本 iPad mini 或保留現有外型、換芯上市（圖 9to5Mac）

在規格、設計方面，據目前的情報指出新版本 iPad mini 很可能與當前一代保持相同的設計，但就會採用更快的處理晶片，傳聞將會是 A16 Bionic，換言之即與剛上市不久的 iPhone 15 同級，值得期待。

iPad、iPad Pro 預料換芯登場？

在 iPad mini 之外，據說 Apple 亦正在測試一款名為 J126b 的入門級 iPad，很大機會就是去年換成新設計的 iPad 10 之後繼機種，當時機內用的是 A14 Bionic 處理器，而今代有可能只在規格上進行升級，並保留同樣的外觀設計。

iPad 10 以鮮亮的機身顏色、USB-C 插槽吸引不少 Fans（圖 Apple）

另外在 Apple 內部流出的 iPad 新品還有編號 J720 和 J721 的新作，據消息指就是新一代 iPad Pro 兩個尺寸的版本代號，與上述其他 iPad 一樣，消息來源指出他們兩部機的外觀、設計都仍然保持不變，但就會加入最強的新一代 Apple Silicon M3 晶片上市。

重新設計的Magic Keyboard

從以上情報看來，幾部 iPad 的主要設計都未必會有大變化，但要改善用戶體驗還是有很多方法的。Bloomberg 編輯 Mark Gurman 在上個月報導稱，蘋果一直在研發一款新的 Magic Keyboard，其主要以鋁金屬而非塑料製成，觸控板將更大，使裝上後的 iPad 更像一台筆記本電腦。

近年的 Magic Keyboard 設計越來越近似筆電，下一代或將更進一步（圖 Apple）

9to5Mac 的消息來源又從另一側面證實了這一報導，據消息指新的 iPad 用 Magic Keyboard 被生產代號為 R219，除了按鍵，內裡還有入了新的傳感器，包括加速度計等等，預計它將與新的 iPad Pro 一同亮相。