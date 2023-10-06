iPad mini 7處理器升級成最大亮點、傳Apple將發布3款iPad新品
iPad 新品 2023｜繼上年 10 月發布 M2 晶片版本的 iPad Pro 以及新版本的 iPad 10 以後，Apple 原來已經有整整一年沒有發布新的平板了，而據聞 Apple 即將在未來數月內一舉更新旗下幾條 iPad 產品線，最近更有不同新 iPad 的規格在網上曝光。
iPad mini 7 規格有望與 iPhone 15 看齊？
分析師郭明錤在2022年12月報告稱，蘋果一直在開發一款新的 iPad mini，預計在 2023 年底或 2024 年初推出。這一消息其後來得到了不同的來源引證，包括 Twitter 爆料者 ShrimpApplePro 以及 9to5Mac 等等，然而確切的推出時間尚不清楚。
在規格、設計方面，據目前的情報指出新版本 iPad mini 很可能與當前一代保持相同的設計，但就會採用更快的處理晶片，傳聞將會是 A16 Bionic，換言之即與剛上市不久的 iPhone 15 同級，值得期待。
iPad、iPad Pro 預料換芯登場？
在 iPad mini 之外，據說 Apple 亦正在測試一款名為 J126b 的入門級 iPad，很大機會就是去年換成新設計的 iPad 10 之後繼機種，當時機內用的是 A14 Bionic 處理器，而今代有可能只在規格上進行升級，並保留同樣的外觀設計。
另外在 Apple 內部流出的 iPad 新品還有編號 J720 和 J721 的新作，據消息指就是新一代 iPad Pro 兩個尺寸的版本代號，與上述其他 iPad 一樣，消息來源指出他們兩部機的外觀、設計都仍然保持不變，但就會加入最強的新一代 Apple Silicon M3 晶片上市。
重新設計的Magic Keyboard
從以上情報看來，幾部 iPad 的主要設計都未必會有大變化，但要改善用戶體驗還是有很多方法的。Bloomberg 編輯 Mark Gurman 在上個月報導稱，蘋果一直在研發一款新的 Magic Keyboard，其主要以鋁金屬而非塑料製成，觸控板將更大，使裝上後的 iPad 更像一台筆記本電腦。
9to5Mac 的消息來源又從另一側面證實了這一報導，據消息指新的 iPad 用 Magic Keyboard 被生產代號為 R219，除了按鍵，內裡還有入了新的傳感器，包括加速度計等等，預計它將與新的 iPad Pro 一同亮相。