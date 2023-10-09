中國國內call車｜情侶深圳打的被載昏暗地盤接陌生男、遇公安獲救！網民反指大驚小怪、罵做錯兩事！在fb「深圳大陸吃喝玩樂交流 (By Runhotel)」群組，有位港男報稱與女友深圳後，在街上截的士去皇崗口岸。司機未經他同意就加載陌生男坐順風車。幾經爭執下不果，好在途中遇上公安介入，安全回港。網民回應樓主有彈有讚，但最多人強調的是：「上去玩別亂截的士，一定要call車才安全！」



深圳公安：再遇這情況立即報警

一名報稱20幾歲的香港男子，早前於周末與女友到深圳消遣，夜晚11點左右於皇廷廣場吃完晚飯，在街上截的士去皇崗口岸返港，途中司機在全無預警下忽然在昏暗的地盤停車，加載一名陌生男子上車。事主難以接受未經他同意就加載乘客，爭執不果後揚言報警，男子一臉兇相地下車，港男忽然覺得情況非常危險，此時他發現路邊有公安，於是要求的士司機停車，遺下女友自己上前求救。最終公安下令司機退回車資，且強調未經乘客同意，加載乘客做法不對，強調：「下次遇到呢啲情況要即刻報警」👉 非觸式e道免身份證手機快速過關｜國內或外國旅行必用｜設定教學

示意圖／與事件無關（深圳大件事圖片）

網民罵樓主做錯兩件事

樓主之所以分享事件，是覺得事件嚴重，想警惕其他會上內地玩的網民。有些網民同情並安慰樓主，但更多人認為他少見多怪，又笑他見識少，認為在大陸坐的士加載順風車乖客是合理做法，也很常見：「全中國就香港人覺得不合理， 中國很多省都這樣」但網民就出口撐樓主：「公安都講明冇得事主同意，唔可以有人咁樣無啦啦上車，如果合法公安點會出手？」「第二度吾敢講，深圳部部的士都有監控，安全過香港，不過你應一早吾俾佢上車及即時落車叫公安」

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一上車司機會問大家微密碼，亦即是手機號碼最後2－4位數字，確認不會上錯車。

不少網民強調深圳其實很安全，現在上面的安全監控做得很足，的士都有監控設施，可以放心去玩，也有人想罵醒事主，遇突發事件時更加冷靜，認為他做錯兩件事：「樓主覺得有危險個司機唔係好人，本能地叫條女留番係部車度等，自己落車搵警察投訴。。。叻仔黎嘅，叻仔黎嘅。。。」樓主自己也感後悔，指他下車時女友原來被司機強迫交的士錢還想趕她下車，她死命不從。

下車時女友原來被司機強迫交的士錢還想趕她下車，她死命不從。（TVB 劇照／設計圖片）

滴滴出行／高德地圖使用教學

按《深圳經濟特區出租小汽車管理條例》等相關規定，深圳市內其實不可以拼車，亦有疑似黑的為了躲避攝像頭，打開後備箱逃避監管。網民罵樓主做錯的第2件事，就是沒有用call車app叫的士，網民認為在內地不要隨便在街上載車，永遠要用滴滴出行／高德地圖call車，因為整個過程都可經由app監控，車牌、位置，甚至可以開動全程錄音，有事可一鍵報警。

中國國內call車／打的兩大方法實測｜滴滴出行／高德地圖使用教學👇👇

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Call車app 甚至可以開動全程錄音，有事可一鍵報警。

使用滴滴出行Call車方法



1. 因為滴滴出行早年被下架後，香港的App Store／Play Store都沒有重新上架，因此只可以使用「微信／WeChat」內的「滴滴出行」小程式或「服務＞叫車服務」。

2. 進入「滴滴出行」小程式後，輸入打算前往目的地，便會顯示選擇不同的車型以及大約收費。主要可以選擇「拼車」以及「特惠快車」等，一般而言都是「特惠快車」會較好，不單不需要與其他人同坐，而且又有更大優惠折扣。

3. 選擇選擇好之後，要先預付車費，只可以選擇用微信支付（大陸錢包）或雲閃付（香港銀聯信用卡都可以用），然後便直接叫車。

4. 因為用WeChat微信叫車，只可以利用微信支付及雲閃付，亦不能使用香港錢包，因此在付費選擇更少，相對不便。

5. 大都只需要等數分鐘便會來到車，可以直接在app內看到對方車子去到哪裡，以及可以看到對方車牌、款式及司機姓氏，不難辨認。大家在使用時最好選擇一些較大標誌性的地方會合，如果對方司機找不到用家，有機會致電給用家，不要錯過電話。

6. 一上車，司機會先問用家的電話最後4位數字，確保沒有上錯車。便可以在app內看到現在身處位置，以及系統可以選擇隨時錄音確保乘客安全。今次記者乘搭大約行走32km，只需要73元左右，比起一般打的至少便宜2-3成。

使用高德地圖Call車方法



1. 利用高德地圖call車亦都十分方便，只需要輸入打算前往的目的地後，直接點按上方的「打車」。

2. 因為高德地圖跟多個call車公司合作，因此可以選擇的車型會較多，而且價錢亦都較為實惠。記者今次就選擇「特價車」以及比較便宜的經濟型選擇（不會選擇拼車）。

3. 當有司機接單後，同樣都需要預付款，而付款方式可以選擇支付寶、微信支付以及雲閃付。

4. 如果利用電子錢包內的信用卡付款的話，有機會需要輸入卡後的CVV號碼。

5. 同樣可以在app內看到司機的位置，以及大約需時多久才到來。而對方的車型及車牌都會顯示在app內，不難辨認。

6. 上車後，司機亦都會問用家「微密碼」，亦即是電話號碼最後2或4位數字以確保沒有上錯車。然後便可以安心出發去目的地了。不過記緊就算坐後座都需要全程佩戴安全帶，因為捉得十分嚴，不幸被捉沒有佩戴安全帶需罰款500元人民幣

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