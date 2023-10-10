華為 Mate 60 RS 水貨到港| 近日手機界最搶手機種，除了炒風接近尾聲的 iPhone 15 系列之外，華為在中國內地上市的 Mate 60 系列同樣非常搶手，而此系列中最頂級的「非凡大師」Mate 60 RS Ultimate Design，近日亦循水貨途徑來到香港。



（蔡浩騰 攝）

華為 Mate 60 RS 水貨到港開箱速試

華為 Mate 60 RS 是系列中最高階的型號，定位上承傳了從前的 Porsche Design 系列機種，從開箱開始已經有相當頂級的體驗，開箱後除了有主機之外，還有一堆其他旗艦機都少有的配件，包括車充、（現在已經很少見的）耳機以及快充火牛，在其他華為機附贈的保護殼，亦由透明清水殼「升級」為素皮面料的保護殼，裝上後不減 Mate 60 RS 的貴格味道。

言歸 Mate 60 RS 本機主體，整部機身稍大，但金屬物料機框有相當不俗的握持感；機身方面採用了陶瓷物料，在堅硬之餘手感相當溫潤。

黑色機身版本的陶瓷物料帶點鏡面，會有指紋殘留的問題，真用上手加保護殼會更美觀（蔡浩騰 攝）

據悉 Mate 60 RS 來到香港已經可以支援香港的 5G 網絡，同時可以用到眾所期待的衛星通話功能，另外亦可以安裝 Google 服務，如果自己缺乏動手能力，水貨機店鋪應該都會額外收費代勞。

港價炒至 $25000 以上、紅色更離譜！

目前 Mate 60 RS 在中國內地仍然是一機難求，旺角先達廣場內的三禾電氣有少量水貨上架，上周的首批即使炒至＄25,000 起依然在日內很快就售罄；第二批 Mate 60 RS 稍早前上市，溢價稍微回落，但 16GB+1TB 版本亦要價＄22500，對比國內售價有近＄8000 溢價。

Mate 60 RS 即使是炒價都不斷賣出，真心好炒過 iPhone（蔡浩騰 攝）

而這還只是黑色版本的價格，如果想買紅色機身版本 Mate 60 RS，需求更大、來貨更少，定價就要比黑色再貴，目前定價＄35,000，然而據說都是火速出售，香港「花粉」的熱情真的難以估量。

產品查詢：三禾電氣（2374 0618）