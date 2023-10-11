Amazon Prime Day 優惠產品推介｜耳機、SSD、家電最高減至半價

Amazon Prime Day｜美國 Amazon 已推出「Prime Big Days」活動，多款電子產品、家電、音響等都以 Prime 優惠價出售。每次 Prime Day 活動很多人留意的SSD，今次也有多款抵買推介，而且適用於 PS5 上。



美國 Amazon 率先推出「Prime Big Days」活動，而日本 Amazon 則在 10 月 14 日～15日，推出「Prime 感謝祭」。今次先在「Prime Big Days」精選 15 款抵買推介，包括 Marshall 降噪耳機 65 折、Samsung Pro Ultimate micro SD卡 512GB 69折、Samsung 24'' Odyssey G3電競螢幕 6 折、Oral-B iO Series 5 電動牙刷 55 折。

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美國 Amazon Prime Big Days 抵買產品推介

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免費 Amazon Prime 會員

只有 Prime 會員才能使用 Prime Day 優惠價，如果不想支付月費 $14.99 美元會費，也能申請一個新的 Amazon 會員 ，從而得到 30 日的免費 Prime 資格，以藉此拿到優惠資格，但記得在消費後取消會員訂閱，以免試用期後被自動支付會費。

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Amazon免運費

美國和日本 Amazon 提供香港免運費服務，只要進入 Amazon 官網，把收貨地區設定成香港（Deliver to Hong Kong），在首頁就能見到有關香港免運費的詳情。只要在貨品中看到「Amazonグローバル送料無料」（國際免運費），或「FREE Shipping to Hong Kong」，則有免運費服務。

日本 Amazon 需要消費滿 12,000 日圓；

美國 Amazon 需要消費滿 49 美元。

