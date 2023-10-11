ASUS ROG x EVA-02 系列實機睇｜《新世紀福音戰士 Evangelion（EVA）》系列動畫推出多年，當中的人物角色都有各自的支持者，女角人氣更是大幅超越主角碇真嗣，首屈一指的當然就要數「傲嬌」一詞的起源 － 惣流·明日香·蘭格雷。



（黃寶瑩 攝）

而 ASUS ROG 系列自往年推出初號機主題的組裝電腦主機以及周邊之後，近日亦在香港開賣以明日香為主題的 ASUS ROG x EVA-02 系列，雖然賣價不便宜，但依然被一眾「香粉」掃光，究竟實機有幾靚？立刻帶大家多角度睇真！

EVA-02 明日香主題 ASUS ROG 電腦

今年度 ASUS ROG 推出的 EVA 系列新硬件產品，依然涵蓋絕大多數的 DIY 電腦硬件範疇，包括機箱、顯卡、水冷、火牛，全部都以原有的強勁規格作為基礎，再加上獨特的 EVA 主題配色及設計。

ROG x EVA 新系列「EVA-02限定版」硬件主色為引用貳號機的紅、橙配色（黃寶瑩 攝）

廠方深明 EVA 貳號機的人氣有不少部份都是來自其美女駕駛員 － 明日香（惣流·明日香·蘭格雷）身上，故在絕大多數的 ROG x EVA 新系列「EVA-02限定版」硬件之上，除了引用貳號機的紅、橙配色以外，均印有明日香的肖像，配合燈效更能突出其風格👇👇👇

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EVA-02 限定版 ROG 鍵盤、滑鼠等周邊

屏幕並非特別版，而是 ROG SWIFT OLED PG49WCD，不過加上明日香的 Wallpaper 依然是「香」味四溢就是了（黃寶瑩 攝）

據 ASUS 官方消息指，是次 ROG x EVA 系列的 EVA-02 限定版全系列已於香港市場上市，整套售價近$42000，並非人人負擔得起。然而 ASUS ROG 亦同時推出了主機以外的特別版本周邊，如果預算有限又對貳號機（或明日香）有愛的話，又可以另外考慮入手👇👇👇