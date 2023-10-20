Apple Maps香港更新功能｜Apple今日起於香港推出全新的Apple Maps，為果迷提供更為好用的新功能，不單有詳盡的道路資訊、更準確的導航、3D 地標，以及引入了「環視四周」和「自然語言指引」等嶄新功能。



全新Apple Maps多項升級體驗，包括更出色和更準確的導航功能，以及更全面的道路、建築物、公園、機場、商場等地點展示圖。此外，香港太空館等3D 地標也被加入地圖中，在規劃旅程時更加輕鬆愉快。

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自然語言指引導航

另外，更加入對應Siri的新功能：「自然語言指引」（Natural Language Guidance），提供更自然、更容易遵循的指示，例如「在下一個交通燈處，轉左」。還有「行車線指引」 (Lane guidance)，可以在轉彎或進入高架道路前提前指導駕駛人進入正確的行車線，避免錯轉或錯路的情況。此外，新增了「多中途站路線」功能，用戶可以預先規劃多達 15 個目的地，路線會自動從 Mac 同步到 iPhone，為旅程做好準備。

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Apple Maps在導航上加入不少實用新功能

此外，用家更可以輕鬆分享預計抵達時間，通過「分享抵達時間」功能，與家人、朋友和同事分享抵達時間，並允許對方跟踪用戶的行程進度。同時，用家還可以通過 Siri 向地圖應用程式報告交通事故、危險情況和速度檢測等事件，並在地圖應用程式中報告事件是否已解決，以便專注於道路情況。對於乘搭公共交通的用家，Apple Maps還提供更容易搜尋附近車站和標記路線偏好的功能，並在即將到達車站時發送通知。

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不少香港地標實境加入Apple Maps內

環視四周＋AR地圖導航

另外，新Apple Maps引入了「環視四周」 （Look Around）功能，通過高清3D影像提供互動式街道地圖，現在使用「環視四周」功能來探索香港。此外，地圖應用程式還引入了擴增實境步行路線功能（AR Walking Directions），用戶只需舉起 iPhone，掃描周圍建筑物，地圖應用程式將顯示易於遵循的方向，用戶可以在實際環境中查看。

除了上述更新功能之外，還提供了其他實用功能，例如 iOS 17 的離線地圖，用家可以在設備上選擇特定區域並進行下載。在離線模式下，可以使用「逐步導航」、查看預計抵達時間，並在地圖應用程式上查找地點。另外，「喜好地點」功能允許用戶一鍵導航到經常訪問的地點，如住所、公司、健身房或學校。

地圖私隱保障用家

Apple亦將隱私納入地圖的核心，用家無需登錄即可使用地圖應用程式，而所有功能都是使用設備上建立的，如建議下一個行程的出發時間等。Apple Maps在使用時收集的數據（包括搜索關鍵字、導航路線和道路信息等）均使用隨機識別碼進行關聯，這些識別碼定期重置，以防止將搜索和位置數據連接到可識別的用家。當用戶搜索地點時，地圖應用程式會進一步模糊化位置信息，以確保隱私保護。還會在 24 小時內將原始的確切搜索位置轉換為更一般的數據，以進一步保護隱私。