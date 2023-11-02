Z世代電話恐懼症｜隨著智能手機和各種社交軟件的興起，近年「電話恐懼症」在日本年輕一代中逐漸蔓延。根據調查，約七成 20歲出頭的日本年輕人表示，他們在工作中需要接聽電話時會感到緊張和不適。



近年「電話恐懼症」在日本年輕一代中逐漸蔓延。

日本Z世代現「電話恐懼症」

約七成 20歲出頭的日本年輕人表示，他們在工作中需要接聽電話時會感到緊張和不適。

根據日本電視節目《FNNプライムオンライン》報導，日本一項最新調查發現，Z 世代手機通訊錄中的聯繫人數量遠少於上一輩，部分年輕人甚至連朋友的電話號碼也不知道。

這些日本年輕人他們習慣使用Line、Facebook等文字交流，認為這更有效率且記錄得更清晰。不少人表示，接聽電話會打斷自己的工作，也無法獲得思考回答的時間，從而感到壓力。如果隔一段時間不使用電話通話，聽到熟人的聲音時更會產生不適。

雇主強迫使用電話 釀成「電話騷擾」

在職場上，部分老一輩的上司會強迫年輕員工接聽電話，稱為「電話騷擾（TELハラ）」，這加劇了年輕員工的電話恐懼症。

「電話騷擾」的例子不少，例如強制每天向上司匯報一次、逼員工連休日也要應付電話等。專家指出，不能一概否定電話，應理解它的優勢，像在緊急情況下可即時回應等，但也要注意不同員工的需求，適當調配文字與語音交流的方式。

資料來源：FNNプライムオンライン