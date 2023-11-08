App內收費陷阱｜網民3年被碌$8000毫不知情、Apple教iPhone用家一招保平安｜黑客利用 iOS 漏洞在 App Store 上架「Fleeceware（流氓／敲詐軟件）」犯案情況日益嚴重。不法之徒利用 Apple 的 App 內購買機制，引導用家在 App 內訂閱，每月賺取金額不等的月費，當中其中一隻 App「ScanGuru」近日在內地受到熱烈討論！



逐個月逐少的扣｜3年騙取達 8,000 人民幣

內地杭州有一名女子在檢查帳單時，發現丈夫的銀行每月都有 50 人民幣的自畫扣數，追查帳單後發現是用來支付「ScanGuru」月費，這個app用家不知情下，連續3年不斷扣取月費，由於銀碼不大很多人不為意，3年加起來原來已累計騙取達 8,000 人民幣（約$8,599），事主在 App Store 評論區公開後事件，才發現很多用家也中招了。

發現這個情況後，事主立即聯絡 Apple 客服，希望可以退回在沒通知情況下收取的訂閱金額，結果只能退款 9 星期的訂閱費用，約 450 人民幣。根報導指，該名丈夫對手機 App 的使用不太熟悉，未有在 Apple Store 中購買和訂閱的情況下，不知原因地訂閱了「ScanGuru」，而且每月的自動扣款沒有任何通知，因此長達 3 年也沒有發現。

查持「ScanGuru」在 App Store 的評論區，亦發現有很多用家也回覆被扣了月費，才發現自動「被訂閱」，而且也不能申請退款。這類「Fleeceware（流氓／敲詐軟件）」由於沒有惡意代碼，也不會盜取任何用戶的資料，因此輕易在 App Store 上架，同時也難以發現其存在的風險。

想避免中伏的話，Apple 官方分享可以在：螢幕使用時間／內容與私隱限制中開動「內容與私隱限制」選項，之後點擊「iTunes與App Store 購買項目」，選「App 內購買」並設為「不允許」，或每次都需要密碼，防止某些類型的購買，以避免惡意程式自動訂閱和扣款。特別是兒童、長者用家，可以幫他們的手機進行設定。