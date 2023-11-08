iMac 27吋不會再出新機｜在早前Apple秋季發布會中，Apple 公布了M3版24吋iMac一體型電腦，用家期待復活的27吋iMac仍然沒有新作。而根據外媒引述Apple內部人士消息，明言不會再出新機，並提出另一大屏幕方案，建議大家「死咗條心」。



果粉盼望再出27吋iMac

iMac當年是教主回歸Apple後的省招牌大作，教公司起死回生，更再度激發起用家對屏幕+電腦一體型化All in One 家用電腦的需求。在10月舉行的蘋果秋季發布會中，Apple亦發表了搭載最新高效處理器M3系列晶片的24吋iMac AIO檯機；但粉絲期盼已久，生於2014年，但自2022年後就完全消失了的27吋iMac，仍然沒有新作發表，令網上很多Apple用家都感到失望。他們表示24吋屏幕用來剪片執相太細，希望Apple重開27吋一體機系列。

2022年最後一代i5 Intel晶片 27吋 iMac

蘋果公關：想要大芒建議買這組合

然而根據科技網媒「The Verge」報導，指蘋果公關Starlayne Meza向他們證實，目前並沒有計劃再推出27吋iMac的新產品，更暗示這尺寸的一體機已完成歷史任務、不用再等了：「如果需要用到大芒mac機，建議都係買Mac Studio與Mac Mini再駁27吋Studio Display屏幕啦，仲有5K畫質添！」不過這組合也不便宜，M2 Mac Mini 最平$4599起，配以Studio Display 5K 27吋Retina 顯示器（$12999起／當然你可以買其他品牌屏幕），似乎蘋果正是想拉開價錢，想要大芒就要付出更多，不想花那麼多錢的用戶就退一步轉用24吋 iMac一體機。

Apple M3晶片搭載！全新MacBook Pro減價登場、追加太空黑新色

iMac M3 24吋效能快2倍價錢不變

其實又不是說24吋iMac不好，也有人會覺得27吋太大而選擇它。新一代 iMac改用 M3 晶中片。配備 8 核心 CPU、最高 10 核心 GPU，以及支援 24GB 統一記憶體，新晶亦支援硬件光線追蹤的 Apple 晶片，提升 iMac 在遊戲體驗的效能。推出 7 種顏色（8核心GPU版只得4色選擇），螢幕規格與先前相若，配備 24 吋 4.5K Retina 顯示器、1130 萬像素、P3 寬廣色域、超過 10 億種顏色，以及 500 尼特亮度。定價由$9,999起，跟換一支iPhone 15 Pro 差不多。

iMac M3 24吋版發表｜效能快2倍價錢不變｜7色機身支援Wi-Fi 6E

具7種顏色可選擇：藍色、綠色、粉紅色、銀色、黃色、橙色、紫色（Apple官方圖片）

價格及發售時間

24 吋 M3 iMac 由即日起即可在 Apple 官網訂購，將在 11 月 7 日起發售。

價格與上代一樣：

10核心CPU 8 核心 GPU／256GB儲存空間：$9,999

10核心CPU 10核心 GPU／256GB儲存空間：$11,499

10核心CPU 10核心 GPU／512GB儲存空間：$12,999

