電擊手錶鬧鐘既無用又危險、手腕皮膚電穿窿｜為了每朝能準時上學、上班，大部分人都會校很多個鬧鐘，務求一定叫醒自己。內地就有一名女大學生，為了考試早起溫書，購入一隻電擊手錶鬧鐘，以電擊的方法叫醒自己，結果竟叫不醒外餘，更在身上留下電擊傷痕。



新版懸梁刺股

古人為了發憤圖強讀書，會以極端的方法令自己保持精神，沒想到現在也有人仿效懸梁刺股。中國西安一名女大學生，為了準備考試，每日都要早起，可以她自小就不習慣早起，於是決定買電擊手錶令自己能及時起床。

（微博圖片）

電擊手錶鬧鐘

電擊手錶鬧鐘的原理是以電擊，令用定感到輕微痛楚，而身體能作出反應起床。該女大學生自把手錶的電流調到最大電壓 480V，再設定在 6 小時後啟動電擊叫醒自己。可是，6小時過去電擊也叫不醒她，而且一睡就睡了 12 個小時，電擊就在睡眠期間一直持續，直到醒來才發現被電傷。

該女大學生接受訪問指出，在睡著了沒有感覺痛楚，傷口應該會留下疤痕，可是她仍會繼續使用電擊手錶鬧鐘，只為能在考試成功合格。對此，微博上的網民表示：「是被電暈了嗎？」；「這睡眠質量也太令人羨慕了」。

由於這類產品的質量参差，在沒有足夠的安全測試下，其電流限制或會超出安全範圍，不太建議隨便使用。 還是把手機鬧鐘多設定幾個，或每晚早一點入睡更有效率。

資料來源：微博