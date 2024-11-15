Twins香港演唱會2024搶票攻略！信用卡優先購 6大購票攻略 附連結｜Twins香港演唱會將會在來年1月舉行，等了多年再在紅磡體育館舉行名為「TWINS SPIRIT 2024 紅館演唱會」將在2024年1月21日－1月27日 演出6場，想成功搶購一定要留意以下攻略。



Twins成軍22年，將會在香港再次舉行演唱會！2024年初，1月中起，一連6場TWINS演唱會再次來了，樂迷又要搶飛了！Twins原本希望在2021年舉行成軍20週年演唱會，可是因為疫情關係而推遲了。現決定2024年1月21日起，於紅磡香港體育館舉行，演出6場，fans們當然要留意公售日期搶購！東亞信用卡優先售將會在11月15日舉行，早上10時起於HKTicketing上開售；公售日期則為11月22日，早上10時起於Ubtrix上開售，fans們沒理由會錯過吧！

Twins香港演唱會2024 直購連結（11月15日早上再更新） 👉HKTicketing

Twins香港演唱會2024 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「Twins香港演唱會2024」座位表及門券價錢等資訊，$1080、$880及$480。

Twins香港演唱會2024 演出日期

Twins香港演唱會2024 演出日期為2024年1月21－23日及1月25－27日，合共6場。

Twins香港演唱會2024 公開發售資訊

Twins香港演唱會2024 東亞信用卡優先售日期為11月15日上午10時於HKTicketing購買；公開發售時間，將是11月22日上午10時於Urbtix購買。

👇Twins香港演唱會2024座位表👇（暫時未知開三面台還是四面台，暫時可作參考）

記者早在之前於HKTicketing快達票不同演唱會公售門券都成功搶購，當然第一時間與大家分享搶購心得。

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一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

Twins香港演唱會2024 何時舉行？如何搶購？ Twins香港演唱會2024即睇購買連結及心得 Twins香港演唱會2024於哪個場地舉行？ 香港紅磡體育館 舉行 Twins香港演唱會2024 門券詳情？ 座位價格為$1080、$880及$480

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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Twins香港演唱會2024｜5個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入HKTicketing，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會讓用家選擇進入購買「Twins香港演唱會2024 」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$680位）以求入場。

技巧5｜提早5分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。