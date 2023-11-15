山姆攻略，實測8大隱藏標籤暗號搵劈價限量貨，特定方法埋單再9折｜最近港人熱門北上地方，相信就是山姆莫屬，深圳四家山姆會員店每個周末都逼爆港人，一袋二袋滿載而歸。記者其實很久前已經山姆入會，並知道如果想在山姆搵限量、絕版或限時減價筍貨就一定要識得睇標籤，而且限時指定電子支付方式，更可以獲取額外9折，絕對是平上加平。



記者今次再次北上山姆會員店，為大家說明標籤的隱藏暗號，一睇即知該產品類型，究竟是常規產品，還是限量減價貨品等。

最近不少港人每逢週末都會上山姆會員店掃貨（林勇 攝）

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山姆購物攻略！學識睇標籤隱藏暗號

大家在山姆購物時，一定要細心留意每一件產品的標籤，在角落的不同英文字都有不同的代表意思，包括「A、O、S、C、D及MM」，而標籤的顏色亦有意思。

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識得睇標籤，可以找到不同限量／筍貨。（林勇 攝）

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．A

「A」山姆裡最常見的標籤（Active），絕大部分商品都會看到這標籤，此為常規產品，一般不會出現下架的情況。

．O

「O」指性價比高或全新的商品，官方指這有著第一手貨源及價格優勢，大多數以組合裝或多份裝的形式出現，份量雖多，但絕對抵買。

．S

官方指「S」為季節性產品（Seasonal)，特定時節上架錯過就沒有，如聖誕限定、春節限定、食材季節時令產品等。如找到有興趣的就不要錯過了，賣完就沒了。

．C

「C」為清倉商品（Clearance），庫存少賣完就沒了。有時會亦會有減價活動，價格會比平時更低，但一定要注意看保質期還有多久。

．D

「D」指的是只餘下眼前貨的即將下架商品，亦是已經最後餘貨，眼前看到賣完就沒有。

．MM

「MM」為山姆自家品牌的產品（Members Mark），別家超市不會買到的產品，大都會比一般相同類型產品更為便宜，性價比更高。

．黃色標籤

標籤顏色也是一個提示，如綠色標籤代表有機商品；黃色標籤代表常規商品的限時特價，千萬不要錯過！

．其他特殊標牌

山姆不少標牌如《新商品NEW》、《優質優價》、《立省回饋》以及《多買多省》等，都有其代表性。

－《新商品NEW》：上市在一個月以內的新產品

－《優質優價》山姆推銷廣告牌，常規商品都會掛這個標牌

－《立省回饋／好物立省》商品直接降價

－《成本優化 長期回饋》就如IKEA般，因成本下降而長期減價

－《多買多省》都是減價產品，但是都是需要滿多件以上數量

記得用指定手機支付，可額外獲得9折優惠（林勇 攝）

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指定手機支付額外9折！

如果大家有BOC Pay或雲付閃app，以及中國銀行銀聯雙幣信用卡，只要將卡掛在BOC Pay或雲付閃app內，於深圳四家山姆埋單，在2023年12月31日前都可以獲得額外9折，認真慳上加慳！

今次記者算買得少，平時上一上來至少要千元埋單。