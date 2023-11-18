MacBook Pro 螢幕紫線災情｜專家公開成因、受影響型號及避災方法｜近日外國很多用家的 MacBook Pro 都出現螢幕失靈的情況，打開螢幕後畫面會出現多條紫線及白線，只有將屏幕打開至特定角度，才能正確顯示畫面。根據外媒報道，成因是多款 MacBook Pro的設計出現問題，令灰塵容易走入電腦內部所致。



根據 Forbes 的報道，外國一些電腦維修店近期收到大量 MacBook Pro 維修要求，客人都因為遇到屏幕無法正常顯示、打開時會出現多條紫色、白色直線而困擾，受訪維修店員 Rick Panesar 指出，有機會是因為灰塵進入 MacBook Pro 螢幕零件所致。他承指現時每星期都有至少 4 部出現這狀況的 MacBook Pro 待修，可見不是個別例子。

為什麼灰塵這麼容易進入 MacBook Pro 內部呢？維修店專家認為，螢幕與 MacBook Pro 主機連接的彈性電纜，在鉸鏈間有一個縫隙，特別容易積聚灰塵和污垢。隨螢幕不斷開合，灰塵有機會令電纜損壞，導致螢幕顯示異常。

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而受影響的 MacBook Pro 機型，主要是2018年～2020年間推出的 A1989、A2251、A2289、A2338 以及 A2141， 當中以 A2141 受影響情況最嚴重。而在 2021 年後推出的 MacBook Pro，就沒有鉸鏈縫隙的問題，因此沒出現螢幕異常災情。

（圖片來源：forbes）

目前 Apple 未對情況作出回應。如正在使用該年份推出的 MacBook Pro，想自救的話就要定期清潔電腦，包括鍵盤、螢幕下的縫隙，以免灰塵積聚而影響電腦運作。

圖片來源：Forbes