暖爐禁忌｜隨東北季候風吹來，令香港的溫度逐漸下降，開始使用防寒電器，其中暖爐、暖風機更是很多人的首選。有看過日本動漫都應該幻想過，冬天把腳放入被爐是多幸福的事。可是，原來皮膚長時間接近暖爐，恐加劇皮膚問題，更有 3 類人不應使用。



台灣皮膚科醫生唐豪悅指出，長時間使用暖爐的話，會令皮膚乾癢、脫屑，甚至有人會出現黑色素沉澱。使用暖爐前，應為皮膚做好保濕，如沒有保持皮膚滋潤的話，有機會導致乾癢脫屑。如本身有皮膚問題，長時間做用電暖爐，反而會令皮膚發炎問題加劇。

暖爐切忌太貼近皮膚，使用時間也不應過長

3類人不應長時間使用

唐豪悅醫生提醒，異位性皮膚炎、濕疹患者、皮膚細緻的小朋友，不應太長時間使用暖爐，使用時溫度也不應過高。如使用期間，發現皮膚已有乾裂、掉皮情形，可適量使用油性乳液保濕。另外，使用暖爐時也要留意距離，皮膚不應太貼近暖爐，最好間隔至少一個手臂寬，以免皮膚太快因乾燥裂開。

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同時，電暖爐這類發熱家電使用時，附近不應放易燃物品，如衣服、棉被。同時，當長時期沒使用電暖爐器的話，應先清潔出風口，以及檢查電源線及電器本體，以免機身和電線因收納不慎造成損壞。